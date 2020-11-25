台灣金馬影帝莫子儀拄拐杖驚呆眾人　火速開拍新片《溟溟》獲好萊塢影人助陣

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)小莫怎麼了？新科金馬影帝莫子儀甫帥氣拿下大獎，近日卻被直擊拄著拐杖的蒼老身影，原來是小莫正著著手開拍電影《溟溟》，為融入戲中角色做功課，真是一場誤會啊！

「如果歲月是一條河， 生命就是水的流動。」- 陳子揚

新科金馬影帝莫子儀得獎後第一部電影《溟溟》正式開拍， 由年輕導演陳子揚編劇執導，是以「忘川」、「孟婆」為概念， 跨越年代三段時序，有關靈魂學習如何前進的愛情故事。

《溟溟》由「 金馬影帝」莫子儀、「創作才女」鄧九雲領銜主演， 其他卡司還包括高英軒、葉穎、福地佑介，以及兩位「 金馬遞獎大使」林輝瑝、徐謀俊等，是莫子儀勇奪金馬獎最佳男主角後的第一部電影， 他詮釋感情面細膩的演技讓電影更加值得期待。



《溟溟》由莫子儀(左)與鄧九雲主演（圖/電影公司）

電影公司表示，一向自我要求嚴格、新片開拍前一定做足功課的莫子儀， 近期還在為《親愛的房客》勤跑宣傳催票， 他深怕電影開拍前自己準備不夠，加上頒獎典禮隔天就要進組排戲， 所以在頒獎典禮席上等著開獎的同時， 他掛念的不是萬一上台要講的內容，而是即將開拍的新片劇本， 只因深怕自己準備不夠 。

「我是一個演員，今晚之後，仍舊是一個演員」， 在獲獎的隔天莫子儀就敬業如常地準時出現在《溟溟》劇組排戲； 而為讓角色形象深化，他近日常拄著手杖不離身， 讓身邊友人都嚇傻了，誤以為他發生甚麼小意外，令他哭笑不得， 事實上是他在為新片在做角色練習。片中他飾演天生腿部殘疾， 無法自然行走的天文科學家，對前世留著記憶， 但記憶裡的這段青澀的戀情卻是悲劇性地結束並輪迴著。

《溟溟》導演陳子揚出生台灣，畢業於「查普曼大學道奇電影學院」， 在美國阿拉巴馬州成長求學。陳子揚說，小時候長居國外， 回來後有好一段時間不適應，受到很大的文化衝擊。 在一次聽到孟婆湯的故事，聽到靈魂在重生前，得喝湯來忘掉記憶， 才理解到自己的問題。

陳子揚說，「如果歲月是一條河， 生命就是水的流動。如果生命不前進，水不流動，就會慢慢惡臭， 而往往讓人生無法前進的都是習慣與記憶。」一直活在過去， 不願意接受現況，無法前進才讓人痛苦。

這是陳子揚的第一部劇情長片， 特別找來有默契的電影學院兩位同學助陣，分別是好萊塢攝影師Ch ristopher Purdy 以及《馴龍高手2》《猛毒2》的華人音效師Sam Fan范文銳負責聲音設計，范文銳重要的華語電影作品是《 大象席地而坐》；另外能歌能演的創作歌手葉穎除加入演出， 也將負責本片配樂，台前幕後組合都相當新鮮有亮點。

《溟溟》藉神祕湯釀能清除前世記憶的古老傳說， 講述亡靈若沒有在忘川喝下孟婆湯， 靈魂便困在無盡的輪迴中受盡折磨。因研究瓶頸而陷入中年危機的天 文學家承修，始終夢見日治時期的一段原住民戀情， 深信是前世記憶；他遇見跟夢境裡一樣擁有手刺青的女學生， 疑似是前世情人的投胎轉世。而已有妻小的他， 深深陷入前世與今生的兩難抉擇。

《溟溟》原名「望川」獲文化部電影長片輔導金，將在台北、 新北、桃園、屏東等地取景，預計拍攝一個月，詳情請前往臉書查詢。