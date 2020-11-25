台灣未加入RCEP　中國：遵守一中原則為前提

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）在兩岸關係越趨緊張之下，台灣並未加入由中國主導的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），部分人士擔憂這是否會為台灣產業造成衝擊，而中國今（25）日則表示，「一中」是台灣加入RCEP的前提。

由東協國家加中國等16國所組成的RCEP 在11月中完成簽署。經濟部日前邀集石化、塑膠、紡織、鋼鐵產業等業者座談時評估，RCEP對台灣短期影響不大，主要原因包括關稅涵蓋率增加有限、部分敏感性產業仍排除在清單外，以及降稅生效時程長等。

不過中國國民黨批評，民進黨「無心維繫兩岸的政治對話基礎」以致台灣參與RCEP 之路難上加難，最終將使台灣變成亞太或印太地區的「經濟邊緣人」；更批評經濟部對RCEP 的簽署反應不夠快。

經濟部長王美花日前受訪時則表示，要加入RCEP 需經所有成員國同意，而中國方面勢必要求台灣遵守「九二共識」、「一國兩制」等，她相信國人無法接受。

國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會中便直言，「一個中國原則」是台灣地區參與區域經濟合作的前提，「只有回到堅持一個中國原則的正確道路上來，兩岸才能共享發展和繁榮。」

朱鳳蓮批評民進黨拒不承認九二共識是破壞台灣的「機遇」，更稱「一個中國原則」不能得到維護，兩岸政治互信不復存在，民進黨當局破壞兩岸關係、損害台灣經濟的惡果就會一步一步顯現。

在國民黨執政時期，兩岸雙方秉持「九二共識」、「一中各表」等意識型態交往，然而中國國家主席習近平在2019年新年談話中首度為「九二共識」定調，表示中國持續推動「在一個中國原則基礎上」達成同屬一中並「謀求國家統一」的「九二共識」。

中國的「一中原則」意指全世界只有一個中國，兩岸同屬一個中國。相較於北京的「一中原則」，美國及其他主要國家採用的「一中政策」則是僅承認全世界只有一個中國，並未定義台灣地位。

朱鳳蓮還在會中表示，中國歡迎台灣人及台灣企業赴中國投資、創業，參與和融入中國經濟發展，並共享發展的戰略機遇。