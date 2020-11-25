台灣中華電信微電影金片子創作大賽　冤獄紀錄片《無聲時刻》摘百萬金獎

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）下一個金馬獎得主在這裡？「2020 MOD微電影暨金片子創作大賽」由中華電信主辦，台北市電影委員會、愛爾達科技合辦，總獎金超過390萬元，且最高可獨得140萬元，今(25)日中華電信國際會議廳舉行頒獎典禮。

「MOD微電影暨金片子創作大賽」近年更成功得到國內外影視創作高手的關注，成為許多潛力人才的扎根舞台，例如2019年共同主演MOD微電影入圍作品《Sparkler》的許安植和李沐，今年分別在電影《馗降：粽邪2》和影集《誰是被害者》大飆演技，後者亦擒下金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，每一位皆鋒芒萬丈。除了新銳強棒，本屆金鐘連拿『迷你劇集』男主、男配角兩獎的游安順，也以《釣客》參與本屆賽事。

今年評審陣容強大，許多皆入圍今年甫結束的金馬獎各類獎項，包含以首部電影長片《怪胎》榮獲第24屆韓國富川國際奇幻影展的導演廖明毅；恐怖電影《馗降：粽邪2》導演廖士涵，創下全台超過7100萬的票房佳績；還有第57屆金馬獎八項提名的《無聲》導演柯貞年等。

廖明毅表示，此次評選看到很多作品「優秀到不可思議」，讓他不禁想自己大學到底在幹嘛，希望看到這些入圍及得獎者快點進入電影產業成為專業影人。

本屆微電影組【百萬金獎】由紀錄片《無聲時刻》擒下，施佑倫一人包辦導演、攝影及剪輯，在不到11分鐘的片長，記錄呂金鎧冤獄案件，呈現震耳欲聾的寂靜。評審團盛讚其深刻傳達社會集體施加在一個平凡人身上的無聲暴力，後座力驚人。導演領獎時感動分享：「感謝MOD微電影的首獎不分類型，比照國際一級影展的賽制，讓紀錄片也能受到肯定。」

另一項百萬得主則是本屆首辦的【VR原創微電影企劃徵選】勝選者《當鯨魚游上沙灘》，企劃案根據團隊成員的親身經歷，創作了噶瑪蘭男孩和城市女孩的故事，企圖心極強，因執行程度高、且善用VR敘事的特性，奪得由黃心健、李中、何蔚庭三位導演組成的評審團青睞，榮獲【中華電信VR創作獎】。此團隊獨得100萬圓夢製作金，且簽約獲得中華電信與宏逹電(HTC)技術協力的企劃案，頒獎現場氣氛沸騰。

【最佳男演員】由大賽「銀獎」作品《窮鼠》的美國演員Tripp Corson殺出重圍，將飽受同儕霸凌又得不到父母支持的慘綠少年詮釋地極富魅力與張力；【最佳女演員】是以《作伙》提名的李秀紗，本身非常支持年輕創作者的她，也曾以《柑仔店》入圍MOD微電影女主角，本次將令人窒息的母子關係發揮淋漓，上台時激動的一直表示感謝，真性情讓人感動。