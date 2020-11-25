守護孩子遠離毒品誘惑　新北培訓百位校園防毒守門員教師

為落實執行新世代反毒策略行動綱領預防宣導， 達成國小高年級及國中每年度反毒宣導百分百入班宣導率， 新北市教育局於本(11) 月23日及24日兩天在五峰國中舉辦首場「校園防毒守門員種子師 資培訓暨認證課程」，逾百位熱血教師報名參加，深耕校園識毒、 拒毒教育。

教育局表示， 為有效防制學生藥物濫用問題及提升新興毒品之推陳出新辨識能力， 期望透過各校種子教師力量， 將各式素養導向的防毒教材充分運用於班級的宣導， 落實毒品防制教育工作向下札根。尤其現今新興混裝毒品類型多變， 包裝成類似果凍、巧克力或是咖啡包的毒品， 正以真偽難辨的外觀吸引著單純學子， 讓學生可能會因好奇而產生誤食的情況。因此， 期盼透過推廣教育部國民及學前教育署彙編之連貫性教材教案， 再借重教師們教學專業運用生動、 活潑有趣及貼近孩子們語言的互動式課程中提升學生藥物濫用知能及 識毒拒毒之技巧，讓孩子保持身心健康、快樂成長學習。

瑞芳國小黃俊憲主任表示，參加培訓主要是被公版教材所吸引， 希望將國教署編撰教材帶回到學校， 讓學校的學生們可以接收到最新穎的反毒宣導教育資訊， 學習更多溝通技巧與人際互動，並經由課程的安排， 逐步引導孩子們對於自我的認同進而不輕易受到外界的誘惑。 福和國中范筱蓉校長也強調，透過分享、觀摩的教學方式， 讓參與培訓的各校教師相互交流學習並將課程活用， 未來提供更豐富有趣的教學內容， 參與的老師們還熱血表示要改編成不同版本， 讓新北的孩子們更深入學習，培養正確價值觀。

教育局長張明文指出，校園防毒守門員的工作從家長志工開始， 延伸到學校教師，昨日已完成培訓課程並經由抽題試教通過認證， 教師們將於110年起將防毒教材融入課程並全力推廣反毒教育宣導 ，以防微杜漸提高預防成效，藉由親師生共同攜手用愛守護孩子們， 陪伴孩子建構正確的價值觀，營造友善健康無毒校園。