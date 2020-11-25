富邦金控2020年前三季稅後淨利682.06億元 每股盈餘6.38元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行法說會，公佈2020年第 三季財務數字及營運狀況。在富邦人壽投資收入成長的帶動下，20 20年前三季富邦金控稅前淨利782.38億元，稅後淨利達68 2.06億元，較去年同期成長27%，每股盈餘(EPS)6. 38元，獲利及每股盈餘持續蟬聯金控龍頭寶座！

富邦金控總資產也再度創下歷史新高水準，至2020年9月底總資 產達8兆9,576億元，較去年同期成長8.6%， 穩居國內第二大金控公司。截至2020年9月底富邦金控淨值為6 ,592億元，較去年同期增加13.3%，寫下新高紀錄。 受惠獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，2020年前 三季資產報酬率(ROA)為1.04%，股東權益報酬率( ROE)為14.36%。

富邦金控已於本月10日公佈10月自結稅前淨利74.43億元、 稅後淨利63.82億元，累計今年前10月稅前淨利856.81 億元、稅後淨利745.87億元，較去年同期大幅成長33%， 每股盈餘(EPS)為7元，前10月稅前、 稅後淨利及每股盈餘均再創歷史新高。

富邦金控董事長蔡明興表示，新冠肺炎疫情造成全球經濟劇烈波動， 富邦金控與子公司積極展現企業當責之理念， 創新推出多項防疫相關產品及服務，各子公司營運績效也維持穩健， 同時在富邦人壽投資收入攀升的挹注下， 富邦金控獲利也持續改寫新高。富邦人壽初年度保費、 續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二， 避險後經常性收益率較去年同期上升，負債成本穩定改善。 台北富邦銀行存放規模穩定成長及投資商品銷售量提升， 抵銷部份降息及保費下滑影響，新增信用卡有效卡數業界最高， 帶動信用卡手續費淨收益成長，子行富邦華一消費金融執照獲批准。 富邦產險總保費市佔率連續38年市場第一，市佔率持續提升， 承保績效良好，自留綜合率維持穩定改善。富邦證券經紀、 承銷及興櫃業務位居市場前三大，經紀收入受市場成交量帶動年成長 58.9%。

蔡明興指出，富邦金控2008年參股廈門銀行， 成為首家參股登陸之台資金融機構，近年來廈門銀行資產規模、 獲利表現、資本水準及資產品質皆明顯提升，交出「總資產成長15 倍」的亮眼成績單，廈門銀行也於今年10月在A股(上海證券交易 所主板)掛牌上市。

富邦人壽2020年前三季投資績效表現亮眼，稅後淨利達453. 28億元，較去年同期大幅成長65.2%，貢獻金控整體獲利達6 5.6%。2020年前三季初年度保費(FYP)收入為931億 元，其中，投資型商品佔比提升至27.9% ，保障型健康、傷害險佔比提升至8.0%；續年度保費為3, 180億元，較去年同期成長10.9%；總保費為4,111億元 ；初年度等價保費(FYPE)達405億元。初年度保費、 續年度保費及初年度等價保費均排名業界第二。 富邦人壽持續提升分期繳保障型商品銷售，FYPE/FYP比率顯 著提升。新契約價值(VNB)達200億元，VNB/FYP比率 提升至21.5%。

富邦人壽投資資產規模穩定成長，2020年9月底總投資資產達4 兆2,448億元，較去年同期成長6.9%，國內投資佔比提升， 反映現金部位、不動產部位及國內變動收益資產增加； 現金增加反映市場波動不確定性， 後續將視市場變化動態調整資產配置。自9月起停止新承作房貸業務 ，現有房貸客戶權益不受影響；基於分工， 日後集團房貸業務將由北富銀服務客戶。 海外固定收益資產配置以投資等級公司債及金融債為主， 以北美為主要投資區域，各區域間採動態調整策略。 投資報酬率較去年同期提升， 主要是受惠於股利收入及基金配息增加、掌握股債市資本利得機會， 以及避險成本改善。在台美利差收窄趨勢下，2020年前三季經常 性避險成本下降，避險後經常性收益率較去年同期提升。 由於整體負債成本持續改善，損益兩平點2.79%優於去年同期2 .95%之水準。受惠於股債金融資產評價上揚， 金融資產未實現餘額回升，帶動淨值上升。

台北富邦銀行2020年前三季稅後淨利153.87億元， 核心收益主要來自利息淨收益及手續費淨收益，利息淨收益年成長1 0%。由於企業授信與個人放款帶動，全行放款餘額年成長8.1% ，若不含政府放款，全行放款餘額年成長達10.6%。 台幣授信餘額雙位數成長，整體企業授信餘額年成長12.5%； 中小企業授信餘額年成長16.0%，佔企業授信比重提升至44. 6%；房屋貸款餘額年成長8.4%，動能穩定提升； 其他個人授信餘額年成長12.5%，佔整體個人授信比重提升至1 0.5%。

台北富邦銀行台外幣存款規模擴大，活存比提升帶動資金成本優化； 外幣存放比雖下滑，惟加計外幣債券投資，外幣資金運用效率達64 %，以均額計比率達72%。資產品質及備抵呆帳覆蓋率維持良好， 截至9月底逾放比0.18%，備抵呆帳覆蓋率730.22%， 維持優於產業平均水準。2020年前三季台北富邦銀行財管業務手 續費淨收益方面，投資商品收益較去年同期成長23.8%， 佔財管手續費收益比重提升至60%。

富邦產險2020年前三季稅後淨利40.27億元， 較去年同期成長13.4%。直接簽單保費達346億元， 較去年同期成長7.8%，持續優於市場表現，保費市佔率達24. 7%，較去年同期增加0.4%，連續38年蟬聯產險市場龍頭地位 。自留綜合率維持91.2%的優異水準。

富邦證券2020年前三季稅後淨利為29.48億元， 較去年同期成長35.6%，經紀及興櫃業務位居市場前三大， 承銷市佔率提升至市場第二；積極發展財管業務， 複委託業務規模成長，提升市佔率至10.39%。 經紀收入受市場成交量帶動，較去年同期成長58.9%， 營收及稅後淨利年成長分別28.7%及35.6% (註)。

富邦華一銀行獲利及資產規模大幅成長 寧波分行11月開業

富邦華一銀行2020年前三季存、貸款年成長分別達42.6%和 19.7%，帶動資產規模上升38.2%。 在淨利息收入帶動之下，稅後淨利達人民幣3.76億元， 較去年同期大幅成長47.7%。 受惠於線上零售貸款佔比提升及存款結構優化，淨利差(NIM)年 增4bps；資產品質控管得宜， 備抵呆帳覆蓋率與逾放比皆優於去年同期表現。 富邦華一銀行寧波分行於11月3日正式開業， 此為富邦華一銀行在長三角的第17家、也是在大陸設立的第27家 網點，將進一步完善富邦華一在長三角都市圈的佈局。

(註)：富邦金控於 2019/12/30 取得富邦證券持有之富邦投信全數股份， 富邦投信成為富邦金控之第一層子公司，考量2019年與2020 年比較性基礎一致，此處2019年富邦證券營收及稅後淨利排除富 邦投信。

富邦金控及各子公司2020年前三季重要財務數字詳如下表：

單位：新台幣百萬元

項目 稅後淨利 (Net Income) 資產報酬率 (ROA) 股東權益報酬率 (ROE) 資產總額 (Total Assets) 富邦人壽 45,328 1.22% 16.58% 5,103,635 台北富邦銀行 15,387 0.69% 10.07% 3,215,608 富邦華一銀行-註 1,602 0.47% 8.19% 503,516 富邦產險 4,027 4.53% 14.55% 115,375 富邦證券 2,948 2.77% 10.32% 144,845 富邦金控 68,206 1.04% 14.36% 8,957,628

註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。