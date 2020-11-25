富邦金控2020年前三季稅後淨利682.06億元 每股盈餘6.38元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行法說會，公佈2020年第三季財務數字及營運狀況。在富邦人壽投資收入成長的帶動下，2020年前三季富邦金控稅前淨利782.38億元，稅後淨利達682.06億元，較去年同期成長27%，每股盈餘(EPS)6.38元，獲利及每股盈餘持續蟬聯金控龍頭寶座！
富邦金控總資產也再度創下歷史新高水準，至2020年9月底總資產達8兆9,576億元，較去年同期成長8.6%，穩居國內第二大金控公司。截至2020年9月底富邦金控淨值為6,592億元，較去年同期增加13.3%，寫下新高紀錄。受惠獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，2020年前三季資產報酬率(ROA)為1.04%，股東權益報酬率(ROE)為14.36%。
富邦金控已於本月10日公佈10月自結稅前淨利74.43億元、稅後淨利63.82億元，累計今年前10月稅前淨利856.81億元、稅後淨利745.87億元，較去年同期大幅成長33%，每股盈餘(EPS)為7元，前10月稅前、稅後淨利及每股盈餘均再創歷史新高。
富邦金控董事長蔡明興表示，新冠肺炎疫情造成全球經濟劇烈波動，富邦金控與子公司積極展現企業當責之理念，創新推出多項防疫相關產品及服務，各子公司營運績效也維持穩健，同時在富邦人壽投資收入攀升的挹注下，富邦金控獲利也持續改寫新高。富邦人壽初年度保費、續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二，避險後經常性收益率較去年同期上升，負債成本穩定改善。台北富邦銀行存放規模穩定成長及投資商品銷售量提升，抵銷部份降息及保費下滑影響，新增信用卡有效卡數業界最高，帶動信用卡手續費淨收益成長，子行富邦華一消費金融執照獲批准。富邦產險總保費市佔率連續38年市場第一，市佔率持續提升，承保績效良好，自留綜合率維持穩定改善。富邦證券經紀、承銷及興櫃業務位居市場前三大，經紀收入受市場成交量帶動年成長58.9%。
蔡明興指出，富邦金控2008年參股廈門銀行，成為首家參股登陸之台資金融機構，近年來廈門銀行資產規模、獲利表現、資本水準及資產品質皆明顯提升，交出「總資產成長15倍」的亮眼成績單，廈門銀行也於今年10月在A股(上海證券交易所主板)掛牌上市。
富邦人壽2020年前三季投資績效表現亮眼，稅後淨利達453.28億元，較去年同期大幅成長65.2%，貢獻金控整體獲利達65.6%。2020年前三季初年度保費(FYP)收入為931億元，其中，投資型商品佔比提升至27.9% ，保障型健康、傷害險佔比提升至8.0%；續年度保費為3,180億元，較去年同期成長10.9%；總保費為4,111億元；初年度等價保費(FYPE)達405億元。初年度保費、續年度保費及初年度等價保費均排名業界第二。富邦人壽持續提升分期繳保障型商品銷售，FYPE/FYP比率顯著提升。新契約價值(VNB)達200億元，VNB/FYP比率提升至21.5%。
富邦人壽投資資產規模穩定成長，2020年9月底總投資資產達4兆2,448億元，較去年同期成長6.9%，國內投資佔比提升，反映現金部位、不動產部位及國內變動收益資產增加；現金增加反映市場波動不確定性，後續將視市場變化動態調整資產配置。自9月起停止新承作房貸業務，現有房貸客戶權益不受影響；基於分工，日後集團房貸業務將由北富銀服務客戶。海外固定收益資產配置以投資等級公司債及金融債為主，以北美為主要投資區域，各區域間採動態調整策略。投資報酬率較去年同期提升，主要是受惠於股利收入及基金配息增加、掌握股債市資本利得機會，以及避險成本改善。在台美利差收窄趨勢下，2020年前三季經常性避險成本下降，避險後經常性收益率較去年同期提升。由於整體負債成本持續改善，損益兩平點2.79%優於去年同期2.95%之水準。受惠於股債金融資產評價上揚，金融資產未實現餘額回升，帶動淨值上升。
台北富邦銀行2020年前三季稅後淨利153.87億元，核心收益主要來自利息淨收益及手續費淨收益，利息淨收益年成長10%。由於企業授信與個人放款帶動，全行放款餘額年成長8.1%，若不含政府放款，全行放款餘額年成長達10.6%。台幣授信餘額雙位數成長，整體企業授信餘額年成長12.5%；中小企業授信餘額年成長16.0%，佔企業授信比重提升至44.6%；房屋貸款餘額年成長8.4%，動能穩定提升；其他個人授信餘額年成長12.5%，佔整體個人授信比重提升至10.5%。
台北富邦銀行台外幣存款規模擴大，活存比提升帶動資金成本優化；外幣存放比雖下滑，惟加計外幣債券投資，外幣資金運用效率達64%，以均額計比率達72%。資產品質及備抵呆帳覆蓋率維持良好，截至9月底逾放比0.18%，備抵呆帳覆蓋率730.22%，維持優於產業平均水準。2020年前三季台北富邦銀行財管業務手續費淨收益方面，投資商品收益較去年同期成長23.8%，佔財管手續費收益比重提升至60%。
富邦產險2020年前三季稅後淨利40.27億元，較去年同期成長13.4%。直接簽單保費達346億元，較去年同期成長7.8%，持續優於市場表現，保費市佔率達24.7%，較去年同期增加0.4%，連續38年蟬聯產險市場龍頭地位。自留綜合率維持91.2%的優異水準。
富邦證券2020年前三季稅後淨利為29.48億元，較去年同期成長35.6%，經紀及興櫃業務位居市場前三大，承銷市佔率提升至市場第二；積極發展財管業務，複委託業務規模成長，提升市佔率至10.39%。經紀收入受市場成交量帶動，較去年同期成長58.9%，營收及稅後淨利年成長分別28.7%及35.6% (註)。
富邦華一銀行獲利及資產規模大幅成長 寧波分行11月開業
富邦華一銀行2020年前三季存、貸款年成長分別達42.6%和19.7%，帶動資產規模上升38.2%。在淨利息收入帶動之下，稅後淨利達人民幣3.76億元，較去年同期大幅成長47.7%。受惠於線上零售貸款佔比提升及存款結構優化，淨利差(NIM)年增4bps；資產品質控管得宜，備抵呆帳覆蓋率與逾放比皆優於去年同期表現。富邦華一銀行寧波分行於11月3日正式開業，此為富邦華一銀行在長三角的第17家、也是在大陸設立的第27家網點，將進一步完善富邦華一在長三角都市圈的佈局。
(註)：富邦金控於 2019/12/30 取得富邦證券持有之富邦投信全數股份，富邦投信成為富邦金控之第一層子公司，考量2019年與2020年比較性基礎一致，此處2019年富邦證券營收及稅後淨利排除富邦投信。
富邦金控及各子公司2020年前三季重要財務數字詳如下表：
單位：新台幣百萬元
|
項目
|
稅後淨利
(Net Income)
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資產報酬率
(ROA)
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股東權益報酬率
(ROE)
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資產總額
(Total Assets)
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富邦人壽
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45,328
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1.22%
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16.58%
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5,103,635
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台北富邦銀行
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15,387
|
0.69%
|
10.07%
|
3,215,608
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富邦華一銀行-註
|
1,602
|
0.47%
|
8.19%
|
503,516
|
富邦產險
|
4,027
|
4.53%
|
14.55%
|
115,375
|
富邦證券
|
2,948
|
2.77%
|
10.32%
|
144,845
|
富邦金控
|
68,206
|
1.04%
|
14.36%
|
8,957,628
註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。