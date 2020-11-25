捷報！台灣取得1500萬劑新冠疫苗 首度直洽國際藥廠成功

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣取得新冠疫苗進度再傳好消息！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日證實，近期首次和國際大廠簽約採購1000萬劑疫苗，已支付訂金但供貨時間還不確定，加上covax，台灣約可拿到1500萬劑貨源。

為因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球流行，台灣除了研發國產疫苗，同時向國際大廠洽購，也參與「武漢肺炎疫苗全球取得機制」（Covax），三管齊下盼及早取得疫苗。

近期Covax已開出阿斯特捷利康（Astra Zeneca）、德國BNT、賽諾菲（Sanofi）等3支疫苗供台灣選擇，台灣至少能買到460萬劑疫苗。

中央社報導，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾透露，台灣正和數家國際大廠洽購疫苗，今天下午證實傳來好消息，台灣首度和國際疫苗大廠成功簽約，目前已經支付訂金，預計購買1000萬劑疫苗，但哪家廠牌暫時無法公布。

陳時中說，指揮中心將在現有基礎下持續談判，爭取更好的價格或更快取得疫苗，這次向國際大廠購買的量加上Covax可望取得的量，台灣至少已有1500萬劑落袋，目前仍有3家廠商洽談中，將持續努力提高購買量，希望能符合社會需求。

至於台灣民眾何時可接種到疫苗，聯合報引述陳時中說法，因為目前所有疫苗成在研發階段，疫苗安全仍須不斷研析，是否可更快取得，還需要更多時間努力。