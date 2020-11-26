疫苗「妖魔化」當心傳染病蔓延！ 台灣醫籲:揭開疫苗安全面紗 讓證據說話

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疫苗的安全性一直是民眾關注的焦點，每次只要有不良事件通報，就會佔據新聞版面，例如9月底巴西發生一名新冠肺炎疫苗受測者死亡事件，同樣引起國際間議論。可是疫苗如果這麼不靠譜、不安全，為什麼感染科和小兒科醫師都鼓勵民眾接種疫苗？

台灣疫苗推動協會理事長、長庚紀念醫院小兒科和感染科黃玉成教授表示，其實一直有一群反疫苗群體，只要有關疫苗安全的風吹草動，就會被拿出來大作文章，媒體也是一窩蜂先報再說，但最後確認與疫苗無關，澄清的報導少之又少，長久以來，難免影響大家對疫苗的信心。

黃玉成教授強調，很多事件都有可能碰巧一起或接續發生，當接種疫苗後，如果是身體本來就有的潛在問題爆發出來，怎能直接說是疫苗所導致的？簡單來說，打完疫苗後發生症狀，稱為「不良事件」，確認了因果關係、的確是由接種疫苗引起的，才能稱為「不良反應」，前者是疑似，後者是確認，兩者不該混為一談。

他進一步舉例來說，疫苗大致分為活的疫苗（活性減毒疫苗）和死的疫苗（不活化疫苗），死疫苗像是流感、肺炎鏈球菌疫苗等，打完後局部很快就可能出現腫、痛、身體倦怠或發燒，症狀很少超過48小時才發生，所以超過48小時以後才出現的症狀，大多跟死的疫苗無直接相關。

至於活疫苗像是MMR(麻疹德國麻疹腮腺炎)、卡介苗、水痘易苗(Varicella)等，這類疫苗就像病毒進入人體，會有潛伏期，所以症狀通常較晚發生，因此打完活疫苗如果立刻出現症狀，通常可能與疫苗無直接相關。

MMR：可能在打完的1周後才會出現發燒症狀 ，也有少數血小板低下症

水痘疫苗：通常是5-26天後才出現症狀

卡介苗：可能出現腋下、頸部淋巴結腫脹，我國卡介苗骨炎、骨髓炎發生比率約百萬分之55，卡介苗不良反應平均發病年齡約為接種後6個月至2年，因此對於接種卡介苗之幼童成長至2歲至3歲間，若發現幼童出現骨炎、骨髓炎的症狀(例如：局部腫脹、肢體無力、步態不穩等)，宜至小兒科進行診療評估，經過醫療照顧後，幼童多半能恢復正常生活。。

雖然卡介苗的不良反應看似較嚴重，也是通報預防接種救濟的常客，但黃玉成教授強調，卡介苗還是有接種必要，因為可以預防小朋友感染結核菌腦膜炎和瀰漫性結核菌感染，這兩種嚴重疾病如果不打疫苗，患病機會大增，以疾病嚴重度和盛行率來看，依醫囑接種卡介苗有其必要

至於最近傳出有人打疫苗後，確診「格林-巴瑞症候群(Guillain-Barre syndrome，GBS)」，黃玉成表示，GBS是一種免疫性反應，通常在感染後數天至4週內會有症狀發生，典型表現包括肢體先有麻刺感，接著出現肢體無力的症狀，通常從腳開始往上擴散至大腿，最後可能造成全身麻痺，嚴重者甚至可能影響呼吸。

目前造成GBS的確實病因未知，只知道是自己的免疫系統不當的攻擊自己的周邊神經系統所引起。大約2/3的病患在發病時會出現自主神經反射異常，例如：心律不整、血壓不穩定等狀況，大部分的病患在2週內進展到病情高原期，4週內達到最嚴重的程度。

由於在一般正常情況下，GBS就有一定的發生率，台灣每年大約有400例，因此就算不打疫苗也會出現這些個案，研究雖然顯示，GBS的發生無法完全排除是疫苗的影響，但在統計學上是沒有顯著影響。

黃玉成教授也再度強調，其實疫苗安全性要講求實證，而不是以單一個案以偏概全，就像有人突然猝死，如果他們之前剛好打疫苗，很多人就會把疫苗當成嫌疑犯，其實這對疫苗並不公平，因為很多事件都有可能碰巧一起或接續發生，當接種疫苗後，如果是身體本來就有的潛在問題爆發出來，怎能說是疫苗所導致的？

黃玉成教授舉例，曾有一名接種疫苗後出現「史蒂芬強生症候群(Steven-Johnson Syndrome)」的患者，結果是因為患者服用的抗癲癇藥物引起，並非疫苗造成14，也有11個月大的女嬰打完疫苗後猝死，最後證實是B19微小病毒導致心肌炎過世，都跟疫苗無直接相關。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長、台大兒童醫院小兒科醫師李秉穎進一步舉例說明，幾年前以色列4名老人一同接種同個批號疫苗死亡，引起國際震動，但經WHO調查發現並無直接因果關係。日本新聞曾經報導少數女性接種人類乳突病毒疫苗出現慢性疼痛的情況，後來經衛生單位調查，發現為心理擔憂所引發的生理反應，並無科學證據證明與接種人類乳突病毒疫苗有關。

此外，麻疹在日本、歐美國家大流行，也是起因於大眾對疫苗的疑慮，民眾之所以擔心，起因於英國醫師威克菲德（Andrew Wakefield）1998年在醫學期刊（Lancet）發表研究指出，MMR和自閉症的形成可能有關。

儘管事後發現該研究無對照組，根據資料統計顯示，兩者應不具相關性，但英國的研究已經嚇壞許多父母，導致兒童接種人數不斷下滑，且在醫界引發熱烈討論，爭議已經持續20多年，接種率至今仍未見回升。

黃玉成教授和李秉穎醫師呼籲，所有疫苗都是經過嚴格臨床試驗和上市後追蹤，才能在臨床上使用，民眾莫過度擔憂。雖然少部分人在接種疫苗後，會出現不良事件，但如果不打疫苗，患病機會將大增，兩害相權取其輕，依醫囑接種疫苗還是有其必要性。而民眾接種疫苗後，如有任何問題，都可以通報預防接種救濟，由衛生福利部和專家們審議、鑑定。