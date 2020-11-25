台灣衛福部對進口冷凍食品包裝進行COVID19病毒檢驗　44個樣品皆陰性

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）衛福部食藥署於109年11月6日至20日在邊境採樣檢驗進口冷凍食品之內外包裝，監控進口冷凍食品內、外包裝之病毒污染狀況及消毒作業效果評估，共抽驗4個國家之輸入豬肉、牛肉及鮭魚，共11批產品，就其外包裝、內包裝，在消毒前、消毒後分別取樣，共44個樣品，COVID-19病毒核酸檢驗結果皆為陰性。

基於各界關注，衛福部食藥署執行COVID-19病毒透過冷凍食品傳播之前導性研究，確認COVID-19病毒是否有透過冷凍食品傳播之可能性。

食藥署表示，本研究取樣標的為國際疫情盛行率前20大之國家，並經國際媒體報導遭檢出病毒核酸陽性之冷凍產品，經本署採檢結果皆為陰性。

世界衛生組織(WHO)及聯合國糧食及農業組織(FAO)等國際組織皆說明，目前尚無證據顯示新冠肺炎病毒會透過食品傳播，且無透過食品或其外包裝感染新冠肺炎實例。

本次研究結果顯示，新冠肺炎病毒經由進口冷凍食品傳入國內之可能性低。政府將持續監控國際訊息，嚴格把關進口產品之衛生安全，維護國人健康。