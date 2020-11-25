美國海軍少將結束台灣訪問　行程保密到家

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國海軍印太司令部二星少將史達曼傳低調來台訪問，並於昨（24）日晚間搭乘專機離台，不過我國行政部門始終未證實，僅表示基於台美互信原則，對此事沒有評論。

一架美國灣流五型專機週日（22）晚間低調抵達台北松山機場，根據外媒及綜合報導，此次搭機來台的主要官員是美國海軍印太司令部「J2」情報部門指揮官史達曼（Michael William Studeman），另外還有一名熟悉日本、印度關係的高階官員隨行。

報導指出，史達曼一行結束約莫三日的訪問後，於昨晚7時間搭機離台。而昨日也是我國海軍潛艦國造案開工典禮，總統蔡英文特地南下高雄出席，宣告潛艦國造計畫正式進入實作階段，是我國國防與造船史的一個里程碑。

外交部日前證實確有關美國官員來台，不過拒絕透漏詳情。外交部長吳釗燮今（25）日接受媒體訪問時，則表示，「這件事情基於台美之間的互信，我們是沒有辦法對外面做任何的表示，或是做任何的評論。」

不過吳釗燮強調，此事與美國環境保護署署長惠勒（Andrew Wheeler）取消來台並無關係。

至於史達曼來台期間是否拜會蔡英文，總統府發言人張惇涵回應，台美之間有很多、很密切的互動跟交流，這次美國官員訪台行程是不公開的，基於台美互信，不會透露官員是誰，行程為何，相關議題與行程，都不會證實，也沒有評論。

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路透社指出，若來訪的確實是史達曼，則為近年美國來台訪問的現任軍官層級最高的軍官之一；該架美國專機是自日本飛抵台灣，也有媒體分析，史達曼此次來訪涉及美國在印太戰略的布局。