台灣指揮中心: 全民健康保險對象•若在國外確診武漢肺炎　可申請自墊醫療費用核退

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，國外COVID-19疫情仍嚴峻，如全民健康保險對象(下稱保險對象)在國外確診COVID-19，依全民健康保險法第55、56條及全民健康保險自墊醫療費用核退辦法第3條規定，保險對象於臺灣地區外發生不可預期之緊急傷病，包含應立即處理之法定傳染病或報告傳染病，須在當地醫事服務機構立即就醫，可於門、急診治療當日或出院之日起六個月內，向投保單位所在地的健保署分區業務組(地址及電話如附表)申請核退費用。

健保署將依程序送請專業審查認定，是否屬不可預期之緊急傷病範圍。



指揮中心說明，核退自墊醫療費用之標準，依本保險醫療費用支付及給付規定審查後核實給付，惟訂有上限，以支付國內健保特約醫院及診所之平均費用為基準，最近一季2020年10月至12月份之核退金額上限，門診每次1,053元、急診每次3,160元、住院每日6,042元，故如保險對象出國至醫療費用相對較高的國家，可評估是否加買海外突發疾病醫療險。

指揮中心指出，保險對象申請自墊醫療費用核退，應檢附文件包括:

■自墊醫療費用核退申請書(可至健保署全球資訊網站下載);

■醫療費用收據正本及費用明細(如為中、英文以外之文件時，應檢附中文翻譯);

■診斷書(如為中、英文以外之文件時，應檢附中文翻譯);

■當次出入境證明文件影本(如出入境公務櫃檯核蓋之入出國查驗章戳或服務機關出具之證明);

■住院者另檢附出院病歷摘要(如為中、英文以外之文件時，應檢附中文翻譯)。

■■另在中國地區住院5日(含5日，但出院日不列入計算)以上的核退申請案件的診斷書及醫療費用收據正本，需先至中國地區公證處辦理公證，再持公證書正本向財團法人海峽交流基金會辦理驗證後，再提出申請。



另因疫情期間保險對象若無法於規定期間返臺親自臨櫃申請，亦可採郵寄方式向投保單位所在地之健保署分區業務組申請，並檢附委託書。



如保險對象對上述規定仍有疑義，可洽健保署分區業務組，聯絡方式請參考如下表。

圖/衛福部疾管署