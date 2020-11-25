統一發票109年9-10月千萬獎號碼：42024723

（圖片翻攝自財政部網頁） （圖片翻攝自財政部網頁）

9、10月期統一發票今天開獎，12月6日即可領獎；財政部表示，下半年起雲端發票專屬獎項大幅增加，500元獎多達60萬組，只有未印出紙本的雲端發票可對獎，鼓勵民眾多用手機條碼等載具儲存發票。

9、10月期統一發票特別獎（1000萬元）獎號為42024723，特獎（200萬元）獎號64157858，頭獎（20萬元）3組分別為68550826、84643124、46665810，另外增開兩組6獎（200元）獎號651、341。

中獎民眾自12月6日起可開始領獎，領獎期限至2021年3月5日止。

財政部表示，目前雲端發票專屬獎共有15組100萬元獎項、1.5萬組2000元獎項，以及60萬組500元獎項，合計共有61萬5015個獎項；其中原先500獎項只有50萬組，為鼓勵民眾少印紙本、多用載具儲存發票，今年下半年起再新增10萬組。

雲端發票專屬獎只限不印出紙本、儲存於悠遊卡、手機條碼、會員載具等載具的發票可對獎，民眾索取雲端發票，除可同時對特別獎、特獎及頭獎至6獎等一般獎項，還可對雲端發票專屬獎獎項，兩邊都有中獎機會；若同時中獎，可選擇獎金較高的一邊領取。

另一方面，7、8月特別獎（1000萬元）中獎發票目前還有多達6張沒兌領，消費金額最小一張為OK便利商店「北投唭哩岸店」開出的90元菸品發票，

7、8月特獎（200萬元）中獎發票則還有多達10張還沒領，消費金額最小一張才10元，於統一超商桃園市楊梅區「新梅門市」開出，買了1顆茶葉蛋就幸運中獎；提醒得主最晚2021年1月5日前要現身兌領。