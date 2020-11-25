《中國戰狼外交再掀波》東不丹是中國的？ 不丹：沒聽過、無法接受

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）中國與印度在今(2020)年6月重燃邊界之爭，雙方各有傷亡，不過由於地域關係的敏感性，常會有當事國以外的國家被牽扯其中，夾在中、印兩國之間的不丹因為與印度交好，中國在與印度擴大紛爭的同時，宣布擁有東部不丹一塊領土的主權，讓不丹措手不及。

這塊中國宣稱的「爭議性領土」是位在不丹東部的薩克滕野生動物保護區(Sakteng Wildlife Sanctuary)，其擁有豐富的生態多樣性，因而被聯合國教科文組織(UNESCO)列入暫定名單，其面積約有740平方公里，長久以來並沒有所謂的爭議問題，被不丹以外的國家宣稱擁有主權完全是頭一遭。

今年六月，中國政府在不丹向一間贊助環境生態計畫的組織「全球環境基金」(GEF)申請後提出抗議，表示這個區域的所有權有所爭議，GEF不應提供特定政府在該地運作的資金，此點聲明受到不丹政府的反對，表示在此之前的24次領土談判中都沒有討論到薩克滕地區，無法接受中國突然單方面宣佈擁有主權。

在此之前，中國與不丹雖有進行過爭議領土的談判，不過這些地區都位於不丹的西部和北部，然而，中國外交部卻在7月的發言中，首次將爭議領土的範圍擴大到不丹東部。

《不丹日報》的編輯Tenzing Lamsang指出，就連中國在2014年所提出，宣稱擁有主權面積破歷史紀錄的官方地圖上，都是將薩克滕國家公園畫給不丹，如今卻提出新的領土主張並不尋常。

清華大學的一帶一路研究員則認為，這是因為這塊區域不能將其自中國與印度的邊界衝突中，獨立出來進行探討所致，其他專家也分析，不單是印度長期的盟友，中國正迫使這個夾在中間的小國選邊站。

一名不願具名的不丹分析師說，不丹對印度的倚賴極深，如果在這時換邊站，將形同自殺。