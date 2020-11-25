【武漢肺炎】台灣11/25新增5境外移入個案: 印尼3例、菲律賓2例　新加坡、柬埔寨即日起調整為低風險國家

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增5例境外移入COVID-19(武漢肺炎/新冠肺炎)確定病例(案620至624)，分別自印尼(3例)及菲律賓(2例)入境。



指揮中心表示，案620、621、622皆為印尼籍女性，年齡介於30多歲至40多歲，於11月10日自印尼來臺工作，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今皆無症狀，11月23日進行期滿前採檢送驗，皆於今(25日) 確診，目前住院隔離中。由於3名個案皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。



指揮中心指出，案623、624皆為菲律賓籍，分別為20多歲女性及30多歲男性，於11月10日、11日自菲律賓來臺工作，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今皆無症狀，11月23日、24日進行期滿前採檢送驗，皆於今日確診，目前住院隔離中。由於2名個案皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，因此無匡列接觸者。

中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，國內新增5例境外移入COVID-19(武漢肺炎)確定病例(案620至624)，截至目前台灣累計623例確診，分別為531例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、553人解除隔離、63人住院隔離中。

各國感染風險級別 最新名單

指揮中心指出，蒙古自11月11日報告首例本土社區感染病例起，2週內累積報告逾200例本土確診，其中至少10例為醫護人員，由於疫情持續升溫，且呈擴散趨勢，故即日起該國自中低感染風險國家移除；另新加坡、柬埔寨近期本土疫情達低風險國分級標準，故自即日起調整為低風險國家。各國感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區： 紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨。 中低感染風險國家/地區： 香港、澳洲。

指揮中心監測資料顯示，全球累計59,779,470例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國12,756,565例、印度9,177,840例、巴西6,118,708例、法國2,153,815例及俄羅斯2,138,828例為多；病例中1,410,783例死亡，以美國264,144例、巴西170,115例、印度134,218例、墨西哥101,926例及英國55,838例為多。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。



此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。