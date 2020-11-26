〈時評〉蘇貞昌無法施政報告 台灣朝野雙輸

立法院本會期迄今，因為受到在野黨杯葛， 行政院長蘇貞昌迄今無法上台，不能進行施政報告， 立委也無法質詢，這樣的做法更難以實質監督政府， 也缺乏制衡的意義，更可能讓整個會期直接報銷， 甚至讓明年度的中央政府總預算審查延遲，衝擊明年經濟發展。

國民黨在立法院是少數，無法制衡執政的民進黨，因此， 採取杯葛的方式，不讓蘇貞昌上台報告， 這本來就是抗爭的手段之一，只是抗爭過頭、時間拉太長， 恐怕有理也變無理。

立法院每年有兩會期，扣除寒暑假休會期間，每個會期只有三、 四個月，以本會期來說，時間就是9月到12月底，通常立法院都是 9月1日報到後，再隔一陣子才會正式開議， 國會實際運作的時間相當有限。

每個會期一開始，依憲法規定， 必須先邀請行政院長施政報告並備質詢，因為了解施政方向後， 以及閣揆解答立委疑問後，後續的預算和法案規畫， 才能配合施政的腳步，因此，法案和預算的院會審查， 均是排到行政院長報告之後，如今， 蘇貞昌已經近兩個月不能上台報告，行政院會跟著停擺和延宕。

尤其這個會期的重頭戲是明年度中央政府總預算案， 可以預見在年底前絕對無法審查， 雖然往年的預算可能會延到當年度的一月份才通過， 但就算是明年初再召開臨時會，以現在朝野對立的態勢來看， 在野黨極有可能繼續阻擾國會正常運作。

國民黨不讓蘇貞昌上台，主要是針對萊豬的議題，其實， 各界都已經聽到這項訴求，在野黨大可再趁著質詢的機會， 好好質詢蘇貞昌一番， 就如同國民黨主席江啟臣要求與蔡英文總統辯論一樣， 如此才能好好實質監督，否則，不讓蘇貞昌上台接受質詢， 亦無法質疑這項政策的合法性與合理性。

另一個議題是武漢肺炎，在野黨質疑我國能否取得疫苗， 以及未來在疫苗有限的情況下，國人施打的順序， 這部分也應該放在陽光下檢視，一直不讓蘇貞昌上台說明， 在野黨提出再多的問題，也無法獲得正式回答。

現在距離本會期結束，僅有一個月時間， 不論是在野黨或執政黨都應該找個台階，讓蘇貞昌可以上台報告， 否則，再這樣拖下去，朝野都是雙輸，最無辜的還是小老百姓。