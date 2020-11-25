【投資理財老生常談】台灣半導體、醫藥業暢旺廢棄物處理前景佳　小資族長期存股可考慮

廢棄物處理公司上週介紹日友(8341)，另外崑鼎(6803)、可寧衞(8422)也都是長期穩定的公司，值得投資人注意，小資族可以考慮利用盤中零股交易，慢慢買零股投資存股。

成立於民國88年的崑鼎，資本額6.73億元，獲利穩定，營業毛利率26.51%，營業利益率23.89%，稅前淨利率25.34％，資產報酬率3.32％，股東權益報酬率6.03%，經營績效不錯。

近4年來崑鼎每股獲利及股利都相當穩定，分別是：105年EPS12.8元，配息11.337元；106年EPS11.41元，配息9.646元；107年EPS12.04元，配息10.82元；108年EPS12.09元，配息10.83元。如果存股4年，股價從當時160元，漲到現在大約220元，價差加股息約102.633元，投資報酬率64.1%，年化報酬率16.04%。這種績效豈是銀行定存所可想像。即使以去年股價及股息計算，殖利率約達5％，是很安全穩定的投資標的。

崑鼎近年積極多角化經營，針對再生能源、太陽能發電，以及水處理回收業務，再加上本業廢棄物處理，今年第三季為止，獲利已達6.6億元，年成長率2.14%，EPS9.84元，去年同期EPS是9.64元。1至9月合併營收41.86億元，年成長率4.57%，預計未來5年，崑鼎手上的太陽能發電、水資源回收、廢棄物處理等業務，應該都在成長軌道上，值得肯定。

崑鼎財務狀況佳，資產總額92億1524萬餘元，負債總額38億6826萬餘元。資本公積加保留盈餘已經41億3907萬餘元，權益總計53億4698萬餘元，每股淨值71.96元，是穩健的好公司。

由於台灣未來5年將有13座大型都市焚化廠合約到期，將釋出750億元商機，再加上太陽光電及再生能源政府都已經制定政策，將在2025年達到總發電量20％，目前全台供應為6％，因此成長空間極大，崑鼎的綠電業務亦具成長空間，且因為公司治理良好，企業穩定發展，投資人只要買進價格合適，長期投資風險不高。

廢棄物處理公司可寧衞（8422）近年穩健發展，也值得關注。可寧衞成立於民國88年，資本額10.89億元，經營績效不錯，營業毛利率65.37%，營業利益率46.8%，稅前淨利率48.26%，資產報酬率3.43%，股東權益報酬率4.49%，每股浄值46.51元。

在財務方面，可寧衞資產總計73億3785萬餘元，負債總額22億3336萬餘元，資本公積加保留盈餘39億7897萬餘元，權益總計51億448萬餘元，財務狀況良好。近4年可寧衞獲利及股息穩定，分別是：105年EPS13.23元，配息11.5元；106年EPS12.52元，配息11元；107年EPS12.13元，配息10元；108年EPS10.83元，配息10元。今年前3季EPS7.76元，公司穩定發展。

可寧衞是台灣最大的掩埋廠業者，近兩年積極透過轉型，建立成長基礎，已經完成大發掩埋廠第一期工程，正進行第二期改善工程，目前700多項有毒廢棄物中，已可處理400多項，台積電、友達、日月光、緯創都是它的穏定客戶。可寧衞並建立廢棄物清理平台，提供1800多客戶充分資訊，利於服務及管理。

目前台灣醫療廢棄物處理，日友是獨家業務，從今(109）年開始，可寧衛積極搶攻醫療廢棄物市場，將與日友形成競爭態勢，但是要到開花结果階段，仍需相當時日，然而醫療廢棄物技術層次高，毛利率佳，具長期投資價值。

可寧衞今年亦開始積極開發緑電市場，包括太陽能及再生能源，預料未來將成為增加營收另一項重要來源。由於可寧衞股息穩定，殖利率近6％，產業類型較不受景氣影響，投資人如果買進價格合理，不失為長期投資標的。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。