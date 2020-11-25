大學生自殺案件頻傳　怎麼阻止模仿效應？

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】台灣校園陸續傳出輕聲案件，台大傳出3位學生尋短、海科大情侶、成大生在租屋處燒炭，諮商心理師胡延薇坦言「很擔心造成模仿效應」，學生的心理健康成為需要迫切關注的議題。也由於短時間內的媒體接連報導，的確有可能催化有自殺意念的人轉為具體行動。

學生族群煩惱類似 容易引起共鳴

成年人因為工作、家庭環境、生活方式多樣，每個人的煩惱都不盡相同，然而學生因族群特殊性，年紀相仿、生活經驗及煩惱類似，在媒體的詳細報導之下，反而容易引起共鳴。諮商心理師全聯會常務理事胡延薇，同時擔任淡江大學的講師，與大學生接觸緊密的她表示，因高中生有升學壓力，師長反而密切關注他們，而上了大學之後終於掙脫枷鎖，面臨到人際關係、情感問題都成為壓力。

青少年自殺率創新高 隱藏個案難預防

過去董氏基金會調查，大學生每5人就有一人有明顯憂鬱情緒，全國自殺防治中心前陣子也發表，15-24歲青少年自殺率連續三年創國內新高，成為青少年族群死亡原因第二名，這需要家庭、學校和社會共同串聯。

其實每個校園中都會有學生輔導諮詢中心，胡延薇諮商心理師說，會特別找出需要追蹤、關懷的學生，但並不是所有的人都會把心事外顯，有許多隱藏的個案沒有被特別關注，心理狀態逐漸惡化，此時若受到刺激，無論是煩惱加重，或是看到其他人自殺的訊息，就會產生模仿念頭走上絕路。

避免使用自殺成功、解脫等詞語 誤導自殺可解決問題

陳劭旻諮商心理師也強調，媒體報導時應多以關懷的角度出發，避免批評當事者，同時避免揭露太多自殺細節，用詞避免使用「自殺成功」、「自殺完成」、「解脫」等用語，這類描述會使有自殺意念的人， 覺得自殺似乎是一個可以幫他們解決現在困難的方法。自殺意念、計畫、行動是逐步升級的，若能在有自殺意念時介入關懷，便有可能阻止憾事發生。若接觸到大量的案件細節、方式等，反而會讓他們原本模糊的想法更為具體，進展到實行。

近期案件已經引起教育部、衛福部等高度重視，但遠水救不了近火，唯有家人、朋友多關注自己身邊的人，才能發現異常，胡延薇諮商心理師提醒，若發現親友有異常，不要批評、指責，多以關懷、同理的方式與之溝通，學校也都有許多免費資源可以多多利用，一起建立起守護網，避免生命殞落。

健康醫療網提醒您：自殺不能解決問題，你我都是自殺防治守門人。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48211/

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