捍衛性別平權！首創 蘇格蘭立法通過免費提供女性生理用品

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）蘇格蘭議會24日晚間以121票對0票，無異議通過「生理用品免費法案」最後立法階段，蘇格蘭將成為全球第一個免費提供女性生理用品的地區。

英國廣播公司（BBC）報導，法案通過之後，蘇格蘭各地政府將有法律義務確保「所有需要的人」都能免費獲得生理用品（包含衛生棉條和衛生棉）。

蘇格蘭的32個議會區將決定具體施行方式，旨在於讓每一個需要的人，能夠以「相對容易」、「具有尊嚴」的方式取得各式生理用品。

根據該法案，社區中心、青年中心、藥房、大專院校等指定的公共場所未來將提供免費的生理用品，雖然蘇格蘭早在2018年就已實施校內提供免費生理用品政策，但立法將多一層保護。

蘇格蘭工黨議員藍儂（Monica Lennon）自2016年起致力於倡議女性的「月經貧窮」（period poverty）問題，並提出相關法案。她表示，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情肆虐的當下，法案通過更具有實質意義。

生理用品是女性每個月的必需品，但是全世界不少國家卻認定為「奢侈品、非必需品」，徵收高額稅額，連帶衍伸了「月經貧窮」（貧窮導致女性無法負擔生理用品費用，同時缺乏取得有關用品的渠道）的問題。

除了經濟問題以外，該法案還解決了月經汙名化的問題。據調查發現，有71％的14至21歲的年輕女孩購買生理產品時會感到難為情。

甚至有一半的受訪者承認曾因經期來潮感到尷尬、羞恥，而缺席學校的課程；顯示著無論在生活、自尊和經濟等方面，「月經貧窮」均在女性身上造成各種影響。

慈善團體蘇格蘭青年組織（Young Scot）針對逾2000人的調查發現，蘇格蘭大專院校裡，每4人就有1人有難以取得生理用品的問題。另有調查發現，英國約10%女性無法負擔生理用品、15%負擔困難，19%因為金錢因素不得不改用較低廉的不合適產品。

女性約從12歲青春期開始初經，到了約50歲左右進入更年期後停經，若以生理期平均每月5天計算，一名女性每月花在生理用品的費用約8英鎊（約新台幣303元），長久下來累積的金額不容小覷。

為了解決「月經貧窮」問題，英國在2001年將生理用品的消費稅（VAT）下調至5%，但歐盟禁止英國完全取消或進一步下調又被稱為「月經稅」的生理用品消費稅，隨著英國即將脫歐，在課徵月經稅方面將取得自主權。