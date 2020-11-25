白俄反對派領袖：期待民主化後與台灣加強合作

白俄羅斯反對派領袖、歐美國家普遍視為2020白俄總統大選實質當選人的季哈諾夫斯卡婭說，推翻獨裁政權後，白俄羅斯可望與台灣有更多合作，在資通訊產業尤其值得期待。



白俄羅斯8月9日舉行總統大選。該國中央選舉委員會公告，自1994年掌權至今的魯卡申柯（Alexander Lukashenko）贏得80%選票，再度連任總統。不過，白俄選舉長期有舞弊、迫害異議人士等現象，在經濟衰退、政府因應疫情不當等因素刺激下，忍受「歐洲最後的獨裁者」魯卡申柯近30年的白俄民眾不惜流血抗爭、不畏刑求虐待，至今已持續數月。



季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）於選後不久被迫流亡立陶宛，受歐盟多國支持、保護。她與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）等高階領導人會面，並活躍於各民主論壇，包括總統蔡英文10月也應邀線上致詞的捷克「公元兩千論壇」（Forum 2000）。



台灣1996至2006年在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）設有代表處，後來基於「功能不彰」、「沒有僑胞」、白俄「過度親中」及人權紀錄不佳等理由裁撤。白俄羅斯則未曾在台灣設立代表處。



對於代表處撤離明斯克是否與中共施壓有關，台灣外交圈知情人士表示，台灣在國際間活動，來自中共的壓力一向無可迴避，但當時中方對白俄羅斯的關注及影響力有限，雙方政治、經貿互動並不密切，裁撤代表處是台灣主動提出。



2000年代中期起，魯卡申柯對中國的態度明顯較以往積極。他2005年訪問中國，自豪與北京簽署了數份備忘錄。觀察家分析，魯卡申柯試圖透過與北京發展更緊密關係，以解決國內經濟問題，並為與莫斯科、歐盟的三方角力累積籌碼。



儘管中白雙邊貿易額於2006年首度突破10億美元、中國對白俄的投資與出口額自此持續走揚，要到2010年代、特別是2013年提出「一帶一路」倡議後，北京才開始積極發展與白俄的「全面戰略夥伴」關係，提供具附帶條件（例如至少50%的款項必須用於購買中國設備或服務）的貸款、發展合資企業等，最具代表性的項目包括中資持股約70%的經濟特區：「巨石」（Great Stone ）中國－白俄羅斯工業園區。



魯卡申柯自我標榜與中國國家主席習近平有特別友好關係。國內爆發大規模抗爭後，傳言指出，魯卡申柯已預作準備，必要時將與愛子尼古拉（Nikolai Lukashenko）出逃中國。尼古拉此前曾透過影片，以中文向「習近平叔叔」和「彭麗媛阿姨」拜年。



台灣是否可期待與推翻獨裁政權後的白俄羅斯發展較目前緊密的關係？季哈諾夫斯卡婭近日接受中央社專訪時說，自由民主的新白俄羅斯將向全世界開放，致力與各國發展平等、互利關係，而對外政策也將透過民主機制擬定，不會由單一領導人擅自決定。



她提到，台灣與將重獲新生的白俄羅斯共享自由、民主、人權、法治等價值，未來白俄羅斯重建經濟，相信台灣也能扮演一定角色，而白俄羅斯將是可靠、可敬的夥伴，她尤其期待雙方在資通訊產業的合作。



至於台灣能如何支持為自由、民主奮鬥的白俄民眾，季哈諾夫斯卡婭說，除了媒體持續報導、支持歐美對魯卡申柯政權的制裁，台灣或許可藉由各項獎勵措施、聘僱邀演等，讓白俄的青年學子，以及資通訊、體育、藝術等各領域人才暫得安身立命。



她說，1990年代中期以來，白俄羅斯約450萬勞動人口中，已有約100萬人赴海外工作，今年已持續數月的流血抗爭及當局殘酷鎮壓更引發新一波出逃。她說，一旦言行挑戰當局利益，個人就可能失業、失學、遭羅織罪名移送法辦，企業也被迫噤聲；在實質的「連坐」懲罰制度下，任何人都可能「意外」受牽連。



白俄羅斯的資通訊、人工智慧和遊戲產業十分發達，2005年創立、位於明斯克的「高科技園區」（HTP）在中東歐地區具指標地位，曾獲華爾街日報（WSJ）譽為「東歐矽谷」，目前有約千家新創企業及跨國集團進駐，其中包括百餘座來自以色列、美國、德國等外資企業的研發中心。



根據官網，在HTP研發、生產的軟體超過8成出口歐美；園區去年的服務出口產值約22億美元，占白俄當年全國服務出口產值21%。



此外，白俄羅斯去年國內生產總值（GDP）成長超過1%，約半數增長額即由資通訊產業貢獻。根據白俄官方資料，資通訊產業在白俄GDP的占比目前約6%，預估至2022年可達10%。根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）去年發布的數位經濟報告，就資通訊產業在GDP占比的增長速度而言，白俄羅斯超越另一個全球軟體委外重鎮印度。



事實上，開發風靡全球線上遊戲「戰車世界」（World of Tanks）的「戰遊網」（Wargaming）就源自白俄羅斯，一如EPAM、IBA Group、Intetics等名列全球百大的資通訊企業。



資通訊產業近年已成為白俄經濟成長重要推動力。不過，相關技術不僅讓個人和企業有機會「打國際盃」、爭取打破地理界線的行動和發展自由，更催生透過網路串連、結合海外白俄移民的民主、抗暴運動，這或許是專制政權始料未及。



有鑑於當局加大政治打壓力道、產業環境連帶惡化，不少白俄資通訊企業和專業人士紛紛尋求外移，他們也受到波蘭、烏克蘭、德國等鄰近國家歡迎。



季哈諾夫斯卡婭說，她相信這些企業和個人未來將樂於參與建設新白俄羅斯；她也期待台灣持續關注白俄民主運動，「任何支持都很重要」。



白俄羅斯總人口約945萬人。根據各項於大選前執行的獨立民調，季哈諾夫斯卡婭獲6至8成選民支持；其中，她在蓋洛普（Gallup）選前民調的支持率約65%，魯卡申柯則約8%。