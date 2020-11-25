〈時評〉台灣人不要再姑息養（中國）奸了！

香港眾志秘書長黃之鋒等人，7日下午2時出席時代力量 舉行的台港議員論壇，中華統一促進黨等統派團體動員 百餘人以上，在會場外抗議，要黃之... 香港眾志秘書長黃之鋒等人，7日下午2時出席時代力量 舉行的台港議員論壇，中華統一促進黨等統派團體動員 百餘人以上，在會場外抗議，要黃之鋒滾回去。 中央社記者吳家昇攝 106年1月7日 (來源 中央社)

民調顯示：在台灣，自認為是中國人而非台灣人（即所謂在台中國人）的比例，在1992年第一次有正式數據時是25.5％（註：若非蔣經國已於1988去世，應該不能也不會有類似民調），在1996是首次跌破二成的17.6％，到2002是首次跌破一成的9.2％，2008是4.5％，2017是3.7％，今年9月出爐的數據是2％！

這些站在中國（人）觀點的極少數國人，其言與行，我們應當尊重、但不該放縱，我們應當適度容忍、但不該無止盡姑息；當然，更沒有任何公共議題都只能乖乖聽他／她們指點、使喚的道理！

事實不容狡辯。七十多年來的人證、事證、物證，已清清楚楚告訴我們，這些人是習慣性站在台灣與民主對立面的一群──在專制獨裁，台灣的語言、歷史都是禁忌的兩蔣時代如此！在平時對共產中國推心置腹、對民主台灣嗆聲怨懟，台灣兩字只是選舉期間用以騙票之選舉語言的今天，還是如此！

以往，也不知道是台灣人太憨厚還是太愚蠢，總之，對在台中國人的少數宰制多數、縱容中華民國綁架台灣，操控視訊媒體、散播降服思想，美化中國、醜化台灣，長中國威風、滅台灣志氣，獨霸台、中關係話語權，⋯等等荒謬怪誕現象，實在是姑息太久太久了！

這一次，NCC下架形同共產中國代言人、傳聲筒的中天新聞台，讓人看到，台灣人被扭曲的是非觀、價值觀，終於開始出現撥亂反正的契機！台灣（人），是向將專制、邪惡、霸道的共產中國塑造成民主、自由、人權台灣的希望與「錢」途之所繫與所在的變態亂象說不的時候了！是向將玩世不恭、遊手好閒、吃喝嫖賭樣樣精通的痞子，吹捧成不世出的人氣偶像的邪氣歪風告別的時候了！

在台灣，叫中天而不叫台天，一如叫中國國民黨而不叫台灣國民黨，意思、心態夠清楚了。這一次，下架中天，下一次，下架中國國民黨，讓台灣的歸台灣、中國的歸中國，誰曰不宜？誰說不好？

（作者為新竹教育大學退休副教授）