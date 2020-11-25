《紐時》批包機太貴美國環保署長取消訪台　台灣外交部表惋惜

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）美國環境保護署署長惠勒（Andrew Wheeler）原定12月初率團訪問台灣，但惠勒發言人24日電郵回覆Bloomberg，惠勒行程「延期」，台灣駐美代表蕭美琴及外交部長吳釗燮今（25）日聞訊皆表惋惜，但強調台灣與美國將持續在環保議題上合作。

紐約時報上周接獲相關政府官員爆料，惠勒應邀將於12月初訪台，不過由於疫情當頭且因應台灣防疫規定，出訪必須動用包機且所費不貲，預估包機25萬美元，加上整團食宿4.5萬美元，整趟三日行就要花費美國納稅人近30萬美元。爆料官員還舉例2014年歐巴馬執政時，美環保署長麥卡馨（Gina McCarthy）二天的訪台行程只要6.8萬美元。

就在爆料刊出不久，環保署發言人修伊特（James Hewitt）電郵彭博（Bloomberg）表示，因「國內另有要事」，故訪台行延期，但至於延期多長則未指明。在同封郵件中，修伊特也不滿有美國政府官員向美媒爆料這份內部暫定行程，批評此舉「傷害美國外交與人身安全」。

台灣駐美代表蕭美琴及外交部長吳釗燮今（25）日聞訊皆表惋惜，但強調台灣與美國將持續在環保議題上合作。外交部聲明指出，一向歡迎美國閣員級官員來台從事各項交流，未來也會秉持這個原則，與即將上任的拜登政府共同推動國際環境保護合作，並促成相關官員訪問台灣。