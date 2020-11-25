中天向法院提假處分•要求「經營中天新聞台」 NCC：11/30開庭日將到庭依法答辯

工運活動「秋鬥」22日登場，因國家通訊傳播委員會（NCC）決議駁回中天新聞台換照申請，旺中集團董事長蔡衍明（左2）和聯合報發行人王效蘭（... 工運活動「秋鬥」22日登場，因國家通訊傳播委員會（NCC）決議駁回中天新聞台換照申請，旺中集團董事長蔡衍明（左2）和聯合報發行人王效蘭（前右2坐輪椅者）22日下午都上街遊行，訴求言論自由。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）中天新聞台換照遭駁，23日中天向法院提出假處分。NCC回應，30日將派人到庭依法答辯。另外，中嘉數位、大豐、台灣寬頻通訊（TBC）提出遞補52台移頻申請，NCC表示，系統商申請寰宇新聞台、CNN遞補，將依法審查。

中天新聞台執照將在12月11日到期

國家通訊傳播委員會（NCC）在11月18日決議對中天新聞台「不予換照」，中天新聞台執照將在12月11日到期，後續就無法繼續在有線電視與MOD平台播出。

中天新聞台23日向法院聲請假處分，假處分中聲明「得經營中天新聞台，並以原有線電視頻道播映節目與廣告」，法院決定在11月30日開庭。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，對於中天提出假處分與相關聲明，尊重當事人法律行動，也會派人11月30日到庭依法答辯。

NCC已收到3家系統業者 申請移頻至52台

另外，現有3家系統業者申請移頻至52台，NCC官員表示，已收到中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）與大豐有線電視的移頻申請，中嘉數位提出以寰宇新聞台遞補，TBC與大豐則申請用CNN進駐。

截至24日NCC尚未收到其他系統業者書面申請，NCC 後續會依法審查。不過，中天新聞台執照將在12月11日到期，相關系統台申請頻道上下架的行為仍會持續進行，不受法律行動影響。

中央社引述NCC強調，對於誰來遞補蛋黃區52台，沒有預設立場；依據有線廣播電視法第29條，系統業者申請頻道上下架營運計畫變更，頻道規劃是由系統業者及頻道業者經過商業機制形成，NCC在程序上會函詢地方政府意見，考量維持市場公平競爭、健全產業發展與保障消費者權益後等後綜合判斷。

公視、華視將成立公廣新聞台規劃小組 積極爭取進52台

NCC否決中天新聞台換照案，52頻道成兵家必爭之地。公視代理總經理徐秋華19日表示，公視、華視將成立公廣新聞台規劃小組，積極爭取進52台，華視總經理莊豐嘉擔任小組召集人。

國家通訊傳播委員會（NCC）18日否決中天新聞台換照案，NCC主委陳耀祥建議空出的52頻道可考慮公廣集團。第6屆公視董監事19日正好舉行董事會，會中也討論此議題，會後由徐秋華代表董事會發表聲明。

徐秋華表示，基於各界對公廣集團進入有線新聞區塊的期待，董事們在會中踴躍表達意見，認為「應當仁不讓，積極爭取」，未來公廣將依序3階段，完成大公廣新聞平台的計畫。

徐秋華指出，公視、華視將攜手共同籌組任務小組「公廣新聞台規劃小組」，並邀請外部諮詢委員，針對組織、預算、頻道定位及新聞內容進行規劃，以符合全體國民的期待。

任務小組由華視總經理莊豐嘉擔任召集人，徐秋華為發言人，公視新聞部經理、華視新聞部經理也都會加入小組，近期就會召開小組會議，要把雙方的資源整合，發揮公廣新聞最大效益。

徐秋華表示，待確定籌組完成新聞台規劃後，頻道經營內容變更將儘速提送NCC審核，營運變更通過後，才會進行與頻道商討論定頻的議題。

會前傳出有公視董事對公廣集團入52頻道有不同意見，徐秋華說，會中有一名董事提出一些提醒，「但都對公、華視合作沒有太大意見。」她也提到，公視在2016年主管共識營就曾討論要籌備專業新聞台，「現在是一個時間點」，也能呼應社會的期待。

董事馮小非會後受訪時表示，董事會對這件事情有高度共識，「今天(19日) 氣氛很祥和。」也得知寰宇有意爭取，但她認為公廣集團的優勢在於「內容優質」，「這是我們有信心的競爭優勢。」

馮小非認為，董事會立即成立「公廣新聞台規劃小組」，代表已經思考好公、華視的人力怎麼相互支援，展現公廣集團要爭取的決心。

國家通訊傳播委員會（NCC）否決中天新聞台換照案， 誰將入主52頻道成外界關注焦點。公視代理總經理徐秋華19日表示，公視、華視將成立公廣新聞台規劃小組， 積極爭取前進52台。中央社