民調：7成台灣民眾贊同「台灣非中國的一部份」

龐培歐主張「台灣從來不屬於中國」的論點，和台灣的社會共識高度契合。（圖/中央社） 龐培歐主張「台灣從來不屬於中國」的論點，和台灣的社會共識高度契合。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國國務卿龐佩奧(Mike Pompeo)最近接受電台訪問時表示，「台灣從來都不是中國的一部分」。在最新發佈的台灣民意基金會民調中，即針對龐佩奧的言論與中、台關係進行訪問調查，結果顯示20歲以上的台灣成年人中，高達七成贊同該說法，僅二成三的人反對。

龐佩奧12日接受電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）的訪問，針對美國與中國關係，以及台灣議題做出回應。在財團法人台灣民意基金會11月的最新民調中，可以發現龐佩奧主張「台灣不屬於中國」的論點，和台灣的社會共識高度契合，有47.5%的民眾非常贊成，22.5%還算贊成，13%不太贊成，9.5%一點也不贊成，7.5%則沒意見或拒答，贊成者比不贊成者多出47個百分點。

此外，該報告也進一步分析受訪者的人口統計變項與價值立場，來了解不同的年齡、教育程度、政黨傾向、省籍族群，及地緣性差異是否會影響作答。根據結果，民進黨支持者中，有八成七的民眾贊成龐佩奧的主張，而國民黨支持者中，贊成與不贊成皆各自將近一半。以年齡層與教育程度上來看，不分差異皆一面倒多數贊成「台灣從來不是中國的一部份」。

台灣人對龐培歐所說：「台灣從來不是中國的一部份」之意見傾向（圖：財團法人台灣民意基金會）

此外，財團法人台灣民意基金會的該份民調報告中，也針對台灣人的政黨支持傾向進行調查。當詢問受訪者「台灣目前有兩個大黨以及幾個小黨，在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨」，結果顯示，20歲以上台灣成年人中，約三成二的人傾向支持民主進步黨，兩成的人選擇中國國民黨，其他小黨則為9.1%支持台灣民眾黨，6%支持時代力量，以及4.4%支持台灣基進。

該報告也指出，考慮中天關台政治風暴因素和萊克多巴胺衝擊，兩大黨的支持度目前很可能已縮小到十個百分點以內。而針對中間選民，在此次的民調中，有二成五的民眾表示沒特別支持哪一個政黨，不過該佔比自年初到現在，一直相當不穩，主要原因仍和兩大黨的作為有關。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授與山水民意研究公司負責進行，訪問期間為11月16日與17日，以全國住宅電話用戶進行抽樣，訪問二十歲以上的台灣成年人；民調有效樣本為 1070 人，抽樣誤差在 95%信心水準下，約正負 3 個百分點。

台灣人的政黨支持傾向:最近兩次比較（圖：財團法人台灣民意基金會）