台灣金車噶瑪蘭聯手抽象畫大師　精選系列創作具象化威士忌口感

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）金車噶瑪蘭聯手台灣抽象畫大師江賢二推出藝術系列酒款，以「海洋」、「空氣」、「陽光」、「大地」為題連結大師畫作及威士忌，每款僅限量一千瓶。

「藝術與威士忌一樣都越沈越香」- 江賢二

台灣抽象畫藝術家江賢二（Paul Chiang）先前曾於台北市立美術館展出「回顧展」，吸引大批人潮參觀，自旅居30年的歐美返台後現定居台東，無論身處何地江賢二都努力創作，而且每個系列都結合對土地及藝術的熱愛，也因此和品牌精神不謀而合，開啟此次「藝術大師系列威士忌」合作的契機：精選個人創作入酒標，並具象化風味酒感。

江賢二說，回台後慢慢發現，全世界一流的人才都在台灣，雖然自己平常比較喝紅酒，但他的藏家都愛喝威士忌而且都會送他，從朋友口中得知金車噶瑪蘭很棒，加上他希望與台灣優質傳統產業一同提升美感，所以欣然接受品牌第三代提出的合作邀約。

此次，四支酒款以「海洋」、「空氣」、「陽光」、「大地」連結邦穹桶、橡木新桶、法國葡萄酒桶、煙燻泥煤及繪畫，江老師透露，最喜歡「大地」，尤其尾韻的泥煤味。其搭配的畫作則為「金樽/夏」，酒感如同畫作，透過綠意暈染煙燻泥煤麥芽，帶來一絲寧靜。

江老師透露，正在著手的新系列將打破平面繪畫計畫拍成電影，也正在台東蓋四棟新建築，包括新畫室、類教堂的非傳統美術館、駐村空間等，其中，歡迎國際音樂家，藝術家，文字工作者等申請駐村，到台東體驗安靜的生活，預計將於2022年完工。



「藝術大師系列威士忌」（左至右）：「海洋」、「空氣」、「陽光」、「大地」(圖/台灣英文新聞)

「藝術大師系列威士忌」

「海洋」：「噶瑪蘭邦穹桶單一麥芽威士忌原酒」結合〈比西里岸之夢（海洋晨星）〉為標，選用飄洋過海到台灣，足跡橫跨三大洲的邦穹桶，醞釀出外柔內剛的威士忌風味，帶有現烤杏仁餅香氣，香草與甜美白桃揉合著楓糖甜感，襯托出熱帶果香。

「空氣」：「噶瑪蘭橡木新桶單一麥芽威士忌原酒」以〈乘著歌聲的翅膀〉為標，選用美國白橡木特製烘烤程度的新桶，熟成後釋放煙燻烏梅、紫葡萄、奶油香草與蜂蠟香氣，點綴熱帶水果與鮮花的柔順甜美，整體風味醇厚成熟。

「陽光」：「噶瑪蘭法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌原酒」以〈對永恆的冥想〉為標，精選法國頂級酒莊葡萄酒桶，細緻奔放的莓果和黑醋栗香氣，夾帶甜椒、蘋果、焦糖的迷人氣息，含蓄渾厚的酒體，是獻給藝術的最佳賀禮。

「大地」：「噶瑪蘭煙燻泥煤單一麥芽威士忌原酒」以〈金樽/夏〉為標，使用深層泥煤烘製的煙燻麥芽，裝入經過獨特S.T.R.工藝刨、烘、燒烤後的橡木酒桶，呈現果香與煙燻平衡的和諧酒體，馥郁甘甜，極富深度，與繽紛豐饒的酒標相互呼應。

此外，金車也推出【噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二 典藏組】，獨家珍藏藝術家江賢二親筆簽名〈比西里岸之夢〉或〈台灣山脈〉絹印版畫，絕版限量198組。