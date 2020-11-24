2020 新北STEAM x TALK 教育講堂 再掀STEAM教育熱

新北市今(24) 日於思賢國小辦理第一屆STEAM教育講堂，以「類TED」 講堂方式進行，邀請來自教育行政人員、大學學者、 校長及國高中第一線教師進行分享， 7位分享者在15分鐘內立論自己的看法， 從多元的角度促進STEAM教育的思考交流， 吸引約200名關心STEAM教育的工作者、 教師與家長前來參與。

教育局張明文局長表示，「2020 STEAM x TALK」是希望提供STEAM教育工作者一個倡言平臺， 透過分享與交流，激發更多對於STEAM教育的熱情與想像， 今天的活動一個星期即報名額滿， 相信這條與國際接軌的STEAM教育之路， 在新北市會越走越豐富。本年度以「傳遞思想、反思所行」為主軸， 希望透過分享者的拋磚引玉，夥伴們彼此反思教學， 為孩子的未來而共同努力，讓 STEAM 精神持續發酵、創新。

教育局蔣偉民前副局長從教育行政面分享，他說從Big life Fix 節目獲得啟發， 認為有特殊需求的個人或人們設計能適應生活的器具就是一種偉大， 而學生就是要培養跨域能力以及團隊精神， 因此政府要思考能做些什麼。國立臺灣師範大學科技應用與人力資源 發展學系主任林坤誼教授及國立清華大學教育學院副院長王子華教授 以國際現況與文化營造談STEAM教育； 民安國小王健旺校長從美學出發討論「藝術STEAM行不行」； 板橋國小楊凱文老師、中正國中江逸傑老師、 板橋高中顏椀君老師則分別以自造者班級經營模式、 文學的科學視角及哲學觀點，分享自己的經驗和獨特看法。

活動現場並使用Slido即時互動平台，講者一邊分享， 現場閱聽人可以即時問答與回饋，最後在思考撞擊時， 專家們可以就回饋意見，再延伸討論。 桃園市龜山國中鄭宗慧老師說：「今天的其中一個講堂， 從文學探索中去學科學，自己帶孩子做STEAM跨域學習， 都偏環境教育、科學，從文學出發，帶給我耳目一新的想法。」 臺北市國中生家長林怡欣說：「新課綱談的問題，素養怎麼教？ 素養怎麼學？STEAM教育是一條令人期待的道路。」

教育局表示，新北市於108年成立全國唯一矽谷級STEAM大聯 盟總部，全面推動STEAM教育，在師資上培育跨領域種子教師， 在課程面推動各校STEAM社群實踐課程， 更成立STEAM跨域輔導小組推動STEAM教學專業發展， 109年培訓近200位種子教師， 研發從生活出發的STEAM課程，落實素養導向學習， 培養孩子擁有實作力、創新力及跨域力，相關資訊見新北STEAM 大聯盟總部粉絲專頁(https://reurl.cc/ N689j9)。