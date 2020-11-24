460萬劑武漢肺炎疫苗落袋 最快110年首季到貨

全球武漢肺炎疫苗好消息頻傳，疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，台灣最快明年第1季可透過COVAX購得10%至50%人口的疫苗量。以每人2劑推估，台灣至少可買到460萬劑疫苗。

為因應全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台灣除了研發國產疫苗，同時向國際大廠洽購，也參與「武漢肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX），三管齊下盼及早取得疫苗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會中表示，國際大廠研發的武漢肺炎疫苗臨床試驗頻頻傳來好消息，近期COVAX已開出首波疫苗清單，提供阿斯特捷利康（AstraZeneca）、德國BNT、賽諾菲（Sanofi ）供台灣選擇，目前台灣決定3支疫苗都保留，視臨床試驗進度、疫苗效果、價格等做最後評估。

莊人祥說，武漢肺炎疫苗各廠牌價格不一，當初和COVAX簽約時，以每劑10.5美元（折合新台幣約300元）為基準計算訂金，並提供每國10%至50%人口的疫苗量，並承諾最快於明年第1季就能到貨，但發貨順序如何安排，他並不清楚。

以台灣2300萬人推估，10%人口量約230萬人，每人2劑計算，台灣至少能夠透過COVAX取得460萬劑武漢肺炎疫苗，花費約4830萬美元。

莊人祥指出，目前3支疫苗中僅1支為均一價，無論購買國貧富都是同樣價格，另2家則是根據國別、購買數量等訂出不同訂價，至於台灣購買量等詳情，他不便透露。

莊人祥說，台灣總共預計購買3000萬劑武漢肺炎疫苗，初步預算為新台幣115.5億元，未來若有需求，仍可再爭取52.8億元，萬一真的不足會再設法尋求財源。

根據外電報導，英國牛津大學與阿斯特捷利康公司合作的武漢肺炎疫苗最新臨床試驗顯示，此疫苗保護力平均效果僅70%，引發討論。

莊人祥解釋，此疫苗為腺病毒載體疫苗，若注射量太多或接種者本身對腺病毒具有抗體，都會影響疫苗效果，但臨床試驗也發現，若第一劑只打一半的劑量，第二劑打整支的劑量，可望將保護力提升至90%。

莊人祥說，根據世界衛生組織（WHO）說法，武漢肺炎疫苗保護力超過50%就算是「可接受」，且國內病毒專家也指出，就連使用多年的流感疫苗保護力都不見得達70%，此疫苗保護力應不算低。