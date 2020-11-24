中華電信、愛立信聯手為沃旭能源部署大彰化離岸風場企業專網

為有效支援離岸風電場工作員工的通訊需求，進而提升溝通效率， 中華電信及愛立信聯手為沃旭能源位於彰化外海的「 大彰化東南及西南第一階段離岸風場」， 打造亞洲第一個部署企業專用網路的離岸風電場， 奠定企業專網另一創新應用里程碑。此次三方合作的企業專網， 預計明(110)年第三季前完成。

大彰化離岸風電場設置地點於外海35至60公里處，脫離台灣本島 行動網路的訊號覆蓋範圍。因此， 中華電信與愛立信共同協助沃旭能源建置企業專網(本次合作建置的 行動寬頻網路，採用900MHz與1800MHz頻段)， 使遠在外海風電場上的工程人員透過良好的通訊品質， 優化日常維運的工作溝通環境。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示， 因應各種企業客戶的需求，企業專網可為企業量身打造， 這次的三方合作是台灣在企業專網應用的創新嘗試。 中華電信透過為沃旭能源量身打造的企業專網， 確保旗下員工在彰化外海離岸35至60公里的風電場上， 仍能擁有穩定、高速且品質優良的行動寬頻網路。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示:「 我們很高興和通訊領導廠商中華電信和愛立信合作， 引領台灣離岸風場通訊技術應用和發展。 大彰化東南及西南第一階段離岸風場是台灣首座大規模遠岸離岸風場 ，單趟乘船需要約3小時才能抵達，且分布面積遼闊，相當於2.6 個彰化市。擁有優質的行動通訊品質， 對於確保風場營運以及離岸風場團隊的工作安全來說至關重要。」

台灣愛立信總經理藍尙立表示，不論是4G或5G， 企業專網需要靈活、可擴展的架構， 以因應不同情境的網路連結控制與優化， 並同時為企業未來的5G產業進階應用做足準備。「這次三方合作， 我們感謝中華電信及沃旭對於愛立信的信任， 以及政府在政策上的支持。」。