陳建樺、張騰峰雙主廚獻手藝 五股成州社區長輩嚐飯店料理

在日月潭大淶閣飯店擔任西餐主廚的陳建樺， 24日利用休假再度揪好友張騰峰到五股區成州社區照顧關懷據點聯 手煮美食給長輩吃，兩人利用本土豬加上特殊配方香料， 炸出金黃色香噴噴的豬排，還有用蝦米烹煮NG高麗菜， 讓參加社區惜食共餐的長輩吃得津津有味，紛紛豎起大拇指。

「聽說是大飯店的主廚耶！」長輩七嘴八舌等著嚐鮮。 另方面社區志工也圍在2位大師旁邊， 雖然大家都已有豐富的煮菜經驗，但仍不忘向大師請教。 目前在台北知名勞瑞斯牛肋排餐廳擔任西餐主廚的張騰峰告訴阿嬤小 撇步，油鍋炸物以170度火候最佳，因惜食廚房沒有測溫設備， 他用一片菜葉放入油鍋中，若菜葉立刻浮上來，代表最佳溫度， 可以放入豬肉片了。

陳建樺和張騰峰兩人10多年前在烏來知名的春秋度假酒店共事過， 隨後各自發展，3年前新北市政府開始推動惜食分享廚房， 陳建樺從網路上獲悉，專程從南投開車200公里， 北上新北市為社區長輩煮菜，除了五股成州，也到過五股更新社區、 烏來忠治部落等偏區，並攜好友一起四手聯煮， 讓社區長輩也能吃到五星級飯店的美食佳餚。

五股成州社區發展協會理事長王文龍表示， 非常感謝市府惜食分享網媒合果菜市場每週提供醜蔬果， 以及像大得利家畜肉食品加工廠、菜霸子等不定期捐贈食材， 長輩共餐從40餘位，成長到80餘位，有15位因年長行動不便， 則由志工打飯送餐關懷，每周一到五，一個月只收300元， 平均每餐15元，主要是考量長輩的尊嚴和使用者付費， 同時安排健康促進課程，讓長輩在據點和銀髮俱樂部裡健康樂活。

社會局副局長許秀能到場與長輩共餐，她說， 新北市105年8月開始推動惜食分享網， 106年10月進一步成立惜食分享廚房， 目前全市已有90個惜食共餐據點及20座惜食分享廚房， 將57萬多公斤的醜蔬果，經過志工與義廚的悉心料理， 成為老人共餐或弱勢兒上桌上一道道的佳餚， 受益人次高達76萬人次。