聘僱老外沒看證件就上工？台北市勞動局：3年內裁處上千件、這個地方違規最多

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台北市勞動局表示，近3年台北市內裁處非法聘僱或容留外國人工作案件數超過千件，其中過半違反的為餐飲小吃店。

北市勞動局表示，餐飲小吃店常因人手不足，當有外國人面試時自稱是外籍配偶或學生，逾7成店家未查驗相關證件就急著讓外國人上工，其餘店家即便有查看居留證等部分證件，也多表示看不懂，或不知道應查驗的證件有哪些，甚至有部分店家誤認讓外國人「試做」、「幫忙」，沒給付薪資就不算僱用。

北市勞動局表示，只要在店內提供勞務，就是「工作」，仍屬違反就業服務法第44條或57條第1項規定，應裁處新臺幣15萬以上、75萬元以下罰鍰。

北市勞動局長陳信瑜提醒，雇主在應徵外國人時，記得3步不可少－「問」來台身分、「查」正本證件、「照」下留存。

應徵外籍配偶時，須查身分證，如尚未取得身分證的外籍配偶，則應查看居留證及戶籍謄本，應徵外籍學生則須核對居留證、學生證及工作許可函，除確認證件為本人持有及居留事由、證件效期等資料後，還要拍照或影印留存，以盡雇主的查驗義務。

陳信瑜表示，餐飲小吃店老闆大多對就業服務法相關法令不熟悉，勞動局已於官方網站設置「聘僱移工居留證查詢專區」，協助雇主辨認得否僱用外國人，也印製「僱用外國人－停看聽」宣導磁鐵，將查詢專區的QR-Code、應查驗的證件及詢問專線都印在磁鐵上，方便店家貼在冰箱或工作區等顯眼處，當遇到外國人前來應徵時，便能即時查到相關資訊。