美國感恩節前疫情惡化 台商捐口罩獲暖心回應

美國感恩節假期前夕，疫情惡化。洛杉磯台美商會今天捐贈口罩給托蘭斯市，市長看著標語上「台灣、愛」字樣，暖心回應「我們收到這份愛，也希望把我們的愛再傳給你們」。

洛杉磯台美商會自6月起發動「百萬口罩贈大洛杉磯」，購買台灣製造的醫療等級口罩，一站一站捐贈大洛杉磯地區的警察局、消防隊、公家機關、醫院和療養院，5個月跑了11處機構。

原本疫情趨緩，捐贈暫告一段落。但入秋以來，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情惡化，人口1000萬的洛杉磯郡今天單日確診6124人創新高，超越7月顛峰期4000多人，台商再度啟動捐口罩行動。

洛杉磯台美商會會長陳慶恩今天在洛杉磯郡南邊的托蘭斯（Torrance）市政府前，捐贈3萬片台灣製的醫療口罩，市長佛瑞（Patrick J. Furey）回贈感謝狀。

感恩節26日將至，除了加州已下令，20日起晚間10 時以後宵禁。洛杉磯郡加碼，25日晚間10時起為期3週，餐廳酒吧只限外帶外送，禁用戶外用餐區。

佛瑞向中央社記者表示：「感恩節是美國重大節日，傳統上是家人團聚的日子。今年我們要跟大家說，每個人心理上團聚，共同為了隔離這件事而努力。」

佛瑞表示，不必疫苗面市，只要每個人做好3件小事：戴口罩、保持安全距離、勤洗手，「我們就能夠戰勝疫情」。保持健康，2020年錯過的重大節日，未來有機會重新來過。

佛瑞感謝台商捐贈口罩，疫情再度爆發的這個時間點上，提供第一線人員最好的防護裝備，「大家知道戴口罩有效，但很多人只有一般布口罩，這批外科口罩是最好的」。

洛杉磯台美商會會長陳慶恩表示，「百萬口罩贈大洛杉磯」是響應北美洲台灣商會聯合總會的「一千萬個口罩，一千萬個愛心」活動，今天在托蘭斯市府是第12 站，原本是活動尾聲，但眼見疫情惡化，商會將會持續關注各方需求，繼續購買台灣口罩做愛心。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程今天出席致詞，向在場的美國地方官員介紹台灣防疫經驗，表達台灣願意幫忙、台灣正在幫忙的態度。

林暉程說：「台美商會與地方政府合作抗疫，彰顯了台美友誼關係的穩固之外，藉由這樣的活動，把我們台灣模式的防疫經驗跟全世界分享，讓世界知道，台灣需要朋友，朋友也需要我們。」