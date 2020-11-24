中國北京最低月薪不到台幣1萬元 、網友崩潰：「不是說好人均4萬的嗎」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）北京市人力資源和社會保障局11月23日公佈北京市13個行業的每年最低工資，為人民幣2萬6400元，折合台幣約為11萬4409元，引發熱議。中國網友崩潰表示，算下來每個月薪水只有人民幣2200元，大呼「不是說好人均月薪8、9千（人民幣）的嗎？」

身為中國首都的北京市，在這裡工作進而落地生根是許多人的夢想。高競爭高消費的情況下，薪資也讓人期待。

北京市人力資源和社會保障局昨（23）日公佈13個行業的最低工資為年薪2萬6400元，並表示這是按照去年調整的最低工資標準2200元/月綜合計算的年度水平。

官方也強調，該最低工資標準，不包含勞動者在中班、夜班、高溫、低溫、井下、有毒有害等特殊工作環境、條件下的津貼。

此外勞動者應得的加班、加點工資也未在計算之內。行業工資指導線的最低工資保障線，僅為示意用。

中國社群平台「微博」上，許多中國網友委屈地說「這點錢只夠交租金」「2020在北京市中心只夠吃飯，水都不能多買一瓶吧！」

「工資不漲，物價上漲，永遠活在最底層」「這新聞是開玩笑湊熱鬧的嗎？」「坐標某大型三甲醫院，一個夜班40塊錢人民幣」

「聽著像是要讚揚的話，可是怎麼感覺那麼不是滋味呢？」