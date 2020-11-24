久坐不只有肥肚肚 美國研究：還會增加罹癌、心血管致死和失智風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）研究顯示，久坐不動的生活型態會影響到健康，但根據國健署調查，近5成國人的身體活動量未達國健署和WHO建議，且每日平均久坐達近6小時。董氏基金會提醒，久坐不動除了會增加腰圍和腹部脂肪外，還會提高死亡率風險、癌症、心血管疾病罹患率及增加腹部脂肪等，甚至影響大腦認知功能。

根據2016年發表於《Lancet刺胳針》的研究發現，每天久坐超過8小時且活動少的人，死亡風險增58%；2014年發表於《國立癌症研究雜誌》顯示，久坐會增加24%罹患大腸癌風險、32%子宮內膜癌、21%肺癌；2019年美國運動醫學學院報告指出，久坐會增加心血管疾病致死的風險。

根據2019年美國疾管署預防慢性疾病期刊，每天久坐看電視超過2小時會增加腹部肥胖率，而腹部脂肪已被證實是導致全身性炎症，造成慢性病的原因。

董氏基金會食品營養中心許惠玉主任表示，久坐不動亦會影響大腦健康，提高失智風險。根據美國波士頓大學2015年的研究，研究員透過腦部MRI和認知測驗發現，不愛運動的人到60歲時，大腦的體積較小、測驗結果也較差。推斷其原因為久坐可能會減少腦神經新生、血管生成和神經突觸可塑性，並且增加發炎反應，進而影響大腦健康。

許惠玉主任表示，更糟的是，腹部肥胖和大腦不良影響更會形成惡性循環！根據2020年由全球失智症專家組成的《Lancet刺胳針》委員會提到，肥胖是45至60歲中老年人罹患失智症的其中一項危險因子，特別是腹部脂肪較多者，其腦容量較小，未來罹患失智風險也更大。

台灣師範大學體育系/運動認知神經學家張育愷教授指出，經常做運動者，其腦部組織密度較大，結構也較健康，好比說，與失智症相關，掌管高階認知功能的前額葉及主導記憶、學習的海馬迴，皆可透過運動增加這些區域的活化、連結。

董氏基金會呼籲，預防失智友動就有效，建議民眾別到晚年才意識到運動的重要性，從年輕起就要避免久坐不動，養成每天至少運動20至30分鐘，讓大腦和身體都能突破年齡限制。