「台語溯源 歡迎指正!」胭脂的故事

「口紅」和「腮紅」是現代女性們臉部化妝基本的紅色系列化妝品。依照現代人一般的審美觀點，在臉上加點紅色系列的色彩，無論是濃妝或淡抹，都可讓人容光煥發，增添女性的美貌與氣質。【註1】

台語 (這裡所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言) 裡稱「口紅」為「胭脂」(台語音：en-chi，此處 ch =ㄐ)；「擦口紅」說成「抹胭脂」(台語音：boah-en-chi) 或「點胭脂」(台語音：tiám-en-chi，此處t =ㄉ)。

根據《康熙字典》的解釋，「胭脂」原作「燕脂」：

「燕脂以紅藍花汁凝脂為之，燕國所出，後人用為口脂。」

也就是說，古時的口紅是用「紅藍花」的汁液萃取出來的，然後用油脂固定。此物原產於燕國，故稱為「燕脂」(ㄧㄢ ㄓ)；後來以諧音「胭脂」(ㄧㄢ ㄓ)稱之，人們將它當作口紅的原料。可見台語稱「口紅」為「胭脂」是有典故的。

「紅藍花」又稱「紅花」，是一種菊科植物，英文名為「Safflower」，原產於美索不達米亞(兩河流域)。根據考古學的證據顯示，早在西元前2500年，也就是距今4500多年前，當地就有「紅花」的種植；人們將它的花曬乾、加工之後，用來當作布料的紅色染料，也當作化妝品的原料。在近代化學合成的顏料問世之前，這種由「紅花」所製成的顏料「胭脂」是製造口紅和腮紅的主要原料。由於「胭脂」是可以食用的，因此用「胭脂」製成的口紅和腮紅對人體是無害的。

「紅藍花」的日語也叫做「紅花」，日語發音：「べに ばな」(beni bana)，其中的「べに」(beni) 就是「紅」的訓讀【註2】，「ばな」(bana，係「はな」(hana)的濁音) 就是「花」的訓讀；而由「紅花」製成的紅色顏料(即「胭脂」) 則稱為「紅花染め」，日語發音：「べに ばな そめ」(beni bana some)。

對許多台灣人而言，「紅花染め」(べに ばな そめ) 這個詞實在有點長、有點難唸；因此在日治時期就有人將它台語化，讓它比較好唸、好記。於是「紅花染め」就被改成「紅花に-」，台語發音：「âng-hoe-ní」－－其中的「染め」被改成「に-」(ní，或ㄋㄧˋ)，其用意是讓人很自然的跟「紅(べに)」裡的「に」(ni) 產生聯想。

早期台灣的一些食品，例如「紅龜粿」(台語音：âng-ku-kóe，此處 k =ㄍ)，所使用的紅色顏料就是「紅花に-」(âng-hoe-ní)，即「胭脂」。

本來「染」字的台語讀音是「jiám」；比如說，「傳染」的台語是「thoân-jiám」(此處 th =ㄊ)；「感染」的台語是「kám-jiám」(此處 k =ㄍ) 等等。但依照語言「約定成俗」的潛規則，有些台語語彙裡的「染」字只能唸「ní」(ㄋㄧˋ) 而不能唸「jiám」；例如：「染色」的台語應唸作「ní-sek」，「染頭(髮)」的台語應唸作「ní-thâu」(此處 th =ㄊ) 等等。

由上述我們已經知道「口紅」的台語是「胭脂」(en-chi)；至於「腮紅」的台語呢？－－雖然目前的腮紅不一定是以「紅花に-」(即「胭脂」)作原料，但是我們也照樣可以稱它為「胭脂」(en-chi) 喔。

【註1】在十七、十八世紀，英國和法國的男士們也流行塗口紅哩。不過，人們的審美觀點並非一成不變。唐朝詩人白居易在《時世妝》裡有「烏膏注唇唇似泥，……，斜紅不暈赭面妝」的詩句，顯示當時曾經流行過以紅褐色的土粉當「腮紅」，用烏黑色的唇膏當「口紅」－－現在看起來有點恐怖。

【註2】日語裡的漢字發音分兩種：一種叫做「音讀」(おんどく)，另一種叫做「訓讀」(くんどく)。「音讀」係由模擬古漢音而來，而「訓讀」則純係日本讀音，與古漢音無關。此處的「紅」讀做「べに」(beni)，「花」讀做「はな」(hana)，都是訓讀。