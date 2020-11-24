整理包！台北旅遊補助12月開跑 自由行每房每晚1千 團客每人1千 限量10萬名

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）受新冠疫情影響，為振興北市旅宿業者，台北市長柯文哲今（24）日宣布，從12月1日起至明年3月7日，補助10萬名自由行旅客與10萬名團客到北市旅遊，自由行旅客每房每晚可折抵1000元；團客補助每人1000元，不過需每日至少造訪2處北市商圈、夜市或指定觀光景點，希望大家一起「台北加碼GO」！

台北市觀傳局表示，自12月24日起至明年3月7日止限量補助10萬名自由行旅客，活動時間分為兩階段：第一階段為12月24日至明年1月31日，第二階段為明年2月1日至3月7日，兩階段各限量補助5萬名。

為鼓勵民眾春節到臺北旅遊，農曆春節前後期間(假日前一晚除外)、上班日前一晚亦提供補助，民眾可提前於12月20日起將身分證或健保卡等資料上傳至活動官網，於平日(周日至周四)入住本市合作旅宿，每房每晚就可以折抵 1,000 元，每一身分證字號限使用1次。

台北市觀傳局提供

台北市觀傳局提供

團客部分則將加碼推出第三波旅行業送客補助方案，預計自12月1日起至明年3月7日止，鼓勵旅行業者包裝二天一夜以上旅遊行程，行程必須入住北市合法旅宿業、於北市用一餐、每日至少需造訪2處北市商圈、夜市或指定觀光景點，預計補助10萬名團客，團。

團客活動時間分為三階段，第一階段(12月1日至12月31日)補助3萬名、第二階段(1月1日至1月31日)補助3萬名、第三階段(2月1日至3月7日)補助4萬名。

另外針對團體旅遊部分，將加碼推出第三波的旅行業送客補助方案，預計自12月1日起至明年3月7日止(台北燈節)鼓勵旅行業者包裝台北二天一夜以上旅遊行程，行程必須入住北市合法旅宿業、於北市用一餐、每日至少需造訪2處北市商圈、夜市或指定觀光景點，預計補助10萬名團客，活動時間分為三階段，第一階段為12月1日至12月31日(補助3萬名)、第二階段為1月1日至1月31日(補助3萬名)、第三階段為2月1日至3月7日(補助4萬名)。

台北市觀傳局提供

除了自由行與團客的補助方案外，觀傳局亦同步發表冬季大型觀光活動，推出【台北!冬起來~】，整合了冬季台北的5大活動，從11月底到明年3月，有繽紛耶誕玩台北、公館聖誕季、台北最High新年城-跨年活動、台北年貨大街及台北燈節，商圈優惠、燈飾裝置、精彩活動看不完；也別錯過士林官邸菊展、艋舺地區盛事-青山王祭、#勇敢呼吸－台北馬拉松，精彩熱鬧的活動在台北大街小巷發生中。歡迎全國民眾冬遊台北，讓台北陪你熱鬧送歲，迎接新開始!