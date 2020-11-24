澳中關係惡化 總理莫里森：澳洲拒於美中選邊站

澳洲總理莫里森指澳洲無意在美國和中國之間「選邊站」，強調澳洲政府僅以自身國家利益為重。隨著近期澳洲與中國關係惡化，莫里森否認聯美抗中的言論受到關注。

莫里森（Scott Morrison）獲英國智庫「政策交流」（Policy Exchange）頒發「葛羅夏斯獎」（Grotius Prize）。他昨晚透過視訊發表得獎演說，強調澳洲政府向來以澳洲的國家利益為優先考慮，澳洲政府的行動不應該被詮釋為聯美抗中，澳洲政府未來並不會在兩大超級強國之間「選邊站」（binary choice）。

莫里森在發表演說後，隨即引起澳洲各大媒體爭相報導，而輿論關注的焦點主要是演說提到澳、美、中3方關係的內容。

莫里森強調，澳洲的行為不應該被詮釋成美、中角力的一部分。他說：「有些人只能看到中國和美國間的戰略競爭，於是錯誤地看待和解讀我們（澳洲政府）的行動。」

莫里森指出，以為澳洲是在選邊站地聯美抗中的看法，是對澳洲政府政策的誤判。他說：「要是以為澳洲自己沒有做為獨立主權國家的利益或觀點，那是錯誤的，只是平白地讓關係進一步惡化。」

莫里森一方面聲稱，澳洲「並沒有，而且從來沒有站在以經濟圍堵中國的陣營當中」，但他同時亦強調澳洲與美國的盟友關係。

他說：「同樣地，我們絕對致力與美國持續結盟，讓我們相同的世界觀、自由民主價值，以及市場經濟模式緊密相連。」

莫里森認為，由於澳洲的行為往往被以為是受到「美國和中國之間的戰略競爭」所影響，於是澳洲在追尋自己的國家利益時，就被扯上一些更複雜的問題。

莫里森強調，澳洲及印太地區各國考慮和追尋自己的國家利益時，不應該被迫成為美、中角力的一部分。他說：「就像其他印太地區的主權國家一樣，我們不希望被迫從兩者之間選邊站。」

莫里森要求，強大的國家應該要容許其夥伴和盟國在更大程度上追尋自己的利益。他說：「我們需要更多空間。」

莫里森認為，國際組織對國際間保持合作有著重要作用，「我們的國際組織扮演著重要的角色，就像漏電保護斷路器一樣，讓各國維持正面互動的空間和架構，防止國際社會分崩離析。」故此「必須要強化現有的國際組織網絡，以及建立更多新的合作夥伴模式」，例如世貿（WTO）、七大工業國集團（G7）、七大工業國擴大集團（G7-plus）以及經濟合作暨發展組織（OECD）等。

另外，英國首相強生（Boris Johnson）也透過視訊祝賀莫里森獲獎，讚揚莫里森持續致力捍衛澳洲和英國的「共同安全、原則、對民主和基本自由的信念、還有以法規為基礎的國際體系」。