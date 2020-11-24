家中移工逃逸怎麼辦？台灣雲林縣勞工處：期限內通報否則最高將吃15萬元罰鍰

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）當雇主遇到自己聘僱的移工有失去聯繫而不知去向時，往往不知所措，有的求助於仲介公司，有的直接去當地警察局報案。雲林縣勞工處呼籲，若雇主未在期限內通報，將可能吃上最高15萬元以上的罰鍰。

雲林縣勞工處表示，當雇主所聘僱移工連續曠職達3日失去聯繫不知去向時，依規定須失去聯繫滿3日後，隔日起3日內以書面資料通報當地勞工處、移民署、警察局及勞動部等相關機關，若雇主未及時通報，雇主即違反就業服務法第56條規定，將會被處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

雲林縣勞工處表示，關於「連續曠職3日失去聯繫」，是指移工於實際工作日連續曠職達3日且失去聯繫，換句話說，當移工有上述情況，雇主即應於移工第3日曠職日起的隔日起算3日內完成通報程序。

倘若通報的第3日(最後1天)為星期日、國定假日或其他休息日者，則可順延1日。

勞工處處長張世忠提醒，外國人因勞資爭議期間離開雇主處的3日內已向1955勞工諮詢申訴專線、 勞動部、地方主管機關備案安置單位或原籍國駐臺代表處求助，且有通報或安置紀錄者，即非屬「失去聯繫」。

雇主如謊報外籍移工行蹤不明，經查證屬實者，除涉嫌違反刑法使公務員登載不實外，將依就業服務法處新臺幣30萬元至150萬元罰鍰。

因此，建議雇主或委託仲介在通報逃逸移工時，應先確實做好查證，莫因一時私心誤觸法網、因小失大。