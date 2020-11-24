美國總統當選人拜登公布首批內閣名單　國務卿提名人布林肯、料將續挺台灣參與國際事務

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快訊!【2020美國總統大選】美總務署長23日宣布: 川普政府將展開交接程序 正式認證拜登為新任總統!

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 美國總統當選人拜登（Joe Biden）, 在當地時間23日中午宣布多項外交、國安人事提命案，從這些人選可以看出，拜登上任後當務之急在緩和華府的緊張氣氛，並恢復美國在海外的傳統領導角色。

此外拜登的人事安排強調專業，與川普領導下的白宮形成強烈對比；後者經常遴選欠缺相關背景者加入團隊，有時會格格不入，並在充滿火藥味的氣氛下離職。

先前拜登已確定邀請多年戰友克蘭（Ron Klain），出任白宮幕僚長職務。

23日已知的人事案 提名名單如下:

國務卿: 歐巴馬任內副國務卿布林肯（Antony Blinken），現年58歲

白宮國安顧問: 拜登國安幕僚蘇利文（Jake Sullivan）出任，年僅43歲的他將成為美國史上最年輕的國安顧問之一

國土安全部長: 歐巴馬任內國土安全部副部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），61歲，他將成為首位擔任此職務的拉丁裔(古巴)移民

國家情報總監: 美國中央情報局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines），51歲，她也將成為首位接掌美國情報系統的女性

美駐聯合國大使: 女性，非洲裔資深外交官湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield)，有35年外交經歷，現年67歲

總統氣候變遷特使: 歐巴馬任內國務卿凱瑞（John Kerry），現年76歲

財政部長：預料由歐巴馬任內聯邦準備理事會主席葉倫（Janet Yellen）出任，現年74歲

根據美國法律，總統重大人事提名案，仍須獲得參議院確認同意，才能正式生效。美聯社報導，國會基本上不會有異議。

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中央社報導，獲提名出任國務卿的布林肯，過去曾批評世衛排除台灣，也曾讚許台灣鬆綁美豬美牛進口，上任後預料將持續挺台國際參與，延續雙邊經濟對話。

58歲的布林肯，外交資歷豐富，熟稔歐洲事務。1993年他首度進入國務院任職，擔任歐洲暨加拿大事務助卿特別助理。之後他則先後擔任前總統柯林頓（Bill Clinton）首席外交政策撰稿人、歐洲事務首席顧問與國安會成員。

布林肯跟在拜登身邊將近20年，是他最貼身的外交幕僚。拜登擔任參議院外交委員會主席期間，布林肯曾任委員會幕僚長；2009年初拜登以副總統之姿首度入主白宮，布林肯則擔任他的國安顧問長達4年。

前總統歐巴馬（Barack Obama）第2任期間，布林肯先是在2013年升任美國副國安顧問，2015年則獲提名擔任國務院第2把交椅副國務卿的職位。歐巴馬卸任後，布林肯轉往私部門發展；拜登今年角逐總統大位，布林肯又回鍋擔任他的資深外交顧問。

國務卿掌管美國外交事務，與台灣最息息相關。

2015年6月，總統蔡英文當時以民進黨總統參選人身分訪美，當時她在國務院與布林肯進行長達約1小時會談，創下台灣總統參選人與美方官員在國務院內會面首例。

隔年(2016年) 1月，蔡總統順利當選，布林肯同年3月出席華府智庫活動時，讚賞台灣人民透過選舉，「再度向世界展現一個成熟、說華語的民主國家，會是什麼模樣」。他隨後出席眾議院聽證會，也在書面證詞中表示期待與台灣首位女總統合作，進一步強化美台關係。

今年美國舉行總統大選，拜登宣布勝選7天後，駐美代表蕭美琴致電布林肯，代表台灣政府祝賀拜登勝選。兩人通話時間長達15分鐘，這說明若布林肯順利接下國務卿一職，美台在外交管道的溝通應能持續保持暢通。

針對台灣國際參與困境，布林肯今年5月接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時表示，台灣遭世界衛生組織（WHO）排除是件非常不幸的事，此舉在政治與實際層面來看都是個「巨大錯誤」（huge mistake）。

中央社報導，布林肯指出，台灣應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的成功經驗與專業知識，對世界來說十分寶貴。他說，希望美方能竭盡所能，確保台灣能參與國際組織。

除了支持台灣國際參與，布林肯也有意強化與台灣經濟關係。

今年8月底蔡總統宣布放寬美豬美牛進口，布林肯當時推文表達肯定。他說，台灣解除美牛美豬貿易障礙，對美國農民、牧主及經濟來說都是好的；他並強調：「與台灣建立更強健的經濟關係，也有助於美台共享的民主價值及雙方對區域和平與穩定的共同承諾。」

整體來說，布林肯若接掌國務院，美台往來雖可能會較目前略轉低調，但美國支持台灣國際參與與擴展雙邊經濟合作的努力，力道應該不減。

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