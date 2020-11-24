台灣金馬獎總收看破千萬　伍佰創收視高峰魅力驚人

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)2020金馬獎頒獎典禮上，伍佰頒發『最佳原創電影音樂獎』為收視率最高點為，台視宣布當晚破一千萬人收看，以網路點閱最多。

《第57屆金馬獎頒獎典禮》已於周六(11月21日)落幕，台視公布收視率，典禮全體平均收視為3.97，有效平均收視為3.77，總收視人口300萬；星光全體平均收視1.52，有效平均收視1.33，總收視人口100萬；另外，網路點閱率為670萬人次，總計當晚共1094萬3千人觀賞金馬盛會。

台視統計，典禮全段每分鐘收視最高落在「伍佰頒發『最佳原創電影音樂獎』」收視5.20 (收視人口113萬8千人)；星光大道則是「日本導演是枝裕和紅毯受訪」最吸睛，收視2.57 (收視人口56萬3千人)。



伍佰頒發「最佳原創電影音樂獎」(影/Youtube)

另外，myVideo影音典禮收視前三高為最佳女主角陳淑芳、最佳原創電影音樂法蘭、最佳男主角莫子儀。

典禮最受觀眾矚目除了伍佰頒獎外，第二高為「盧廣仲榮獲『最佳原創電影歌曲獎』並致感言」收視5.04 (收視人口110萬4千人)，第三高是「陳淑芳榮獲『最佳女主角獎』並致感言」收視5.03 (收視人口110萬2千人)，第四高是「蔡振南、徐若瑄頒發『最佳攝影獎』」收視4.97 (收視人口108萬8千人)，接著為「『終身成就獎』獲獎人侯孝賢致詞」收視4.96 (收視人口108萬6千人)，以及「陳玉勳榮獲『最佳導演獎』並致感言」收視4.89 (收視人口107萬1千人)。

表演節目部份，收視最高為「『似曾相識』-艾怡良」收視4.57 (收視人口100萬1千人)，次高為「『刻在我心底的名字』-盧廣仲、陳昊森」收視4.57 (收視人口100萬)，第三高為「『小鮮肉變男子漢』-黃明志」收視4.05 (收視人口88萬8千人)。