金點設計展宏碁、華碩電腦創意參展　紐約時報Taiwan Can Help台灣設計研究院展出　

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2020金點設計展從國內外破500件入選作品中，精選登上紐約時報的Taiwan Can Help廣告、展覽「去你的南極」相關文件、以及金點概念設計獎年度特別獎得主「拳體」等130件精彩設計展出，自11月24台灣設計館登場。

台灣設計研究院指出，2020金點設計獎頒獎典禮再度由Bito團隊策劃統籌，明日開跑的金點設計展則邀請新銳策展團隊「山陽山陰」操刀、莊皓擔綱視覺設計，並首度獨立命題，在年度典禮主題「2020」之下，提出「ZONE」為展覽主題予以對話， 參展業者包括宏碁電腦、華碩電腦、台灣電力公司等，展出橫跨平面及商業產品設計。

山陽山陰指出，本次展覽以「ZONE」為主題，傳達出全球在COVID-19疫情影響下，雖改變了許多空間與社會關係，卻也是讓人們從高度集體化的社會回歸個體，得以重新思考自身、既有生活方式的機會，期待藉此展覽邀請大家重新凝聚專注力，積蓄創造新日常的能量。



金點設計展現場（圖/台灣英文新聞）



金點設計展現場（圖/台灣英文新聞）

今年參展作品來自台灣、美國、瑞士等地，其中不少台灣品牌表現突出，如金點設計獎標章作品中的「ROG Zephyrus Duo 15」，是華碩電腦專為遊戲玩家和創作者打造的筆電產品，以突破性雙螢幕設計，帶來更高效能的使用體驗；納智捷汽車開發設計的「Luxgen URX 5+1 - Universal Design」，則是針對高齡化社會需求打造的SUV家用福址車，其搭載的專利輪椅快扣裝置與友善乘坐空間，讓輪椅乘客上下車更快速安全。

本次展出的國外產品也同樣精彩，如泰國設計品牌GREEN DOT BLUE的「ARTWORK TOMii」，背包主體採用100%回收保特瓶製成的環保毛氈，可再回收利用，零件亦特別選用對環境友善之材料，運用設計實踐環保永續之目標。



拳體（圖/台灣設計研究院）

此外，金點概念設計獎的首度與 宏碁聯名辦理年度特別獎，得主為台灣的玉川設計所，以近期新作：揉合隸書體與台灣廟宇燕尾造形特色的繁體中文字型「拳體」奪得大獎，在今年展開群眾集資計畫不久後即順利達標，預計於2021下半年實現出貨。該設計所曾以獨立字型作品「風體」拿下2019金點設計獎標章。

擔任今年決審評審的宏碁工業設計總處長彭學致表示， 設計概念鮮明、獨具特色的「拳體」取自傳統文化底蘊，卻又能在既有格局上做到創新，與傳統隸書對照看得出精妙變化，是生動又具現代感的嶄新字型，能廣泛應用到許多生活情境，後續發展潛力看好。

「2020金點設計展」展自11月24日起至2021年2月28日止，頒獎典禮將於12月11日舉行，屆時將公布設計大獎得主，也將同步加映線上直播，詳情請前往官網查詢。