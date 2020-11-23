【脫歐後外交戰略】智庫籲英國聚焦印太 抗衡中國、與台灣交好

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著美中兩國在印太地區（Indo-Pacific）爭奪霸權，其他大國在區域的角色似已弱化。右翼英國智庫「政策交流」（Policy Exchange）近來發表了一份報告，呼籲英國外交軸心轉向印太，以民主之力抗衡氣焰日益高張的中國。

《衛報》報導，報告彙整了英國政治人物之倡議，並獲前日相安倍晉三支持。其認為脫歐後的英國應透過軍事、金融、外交之力，強化自身在區域的地位。根據報告，印太地區集合了全球逾五成人口、近五成經濟產出，英國應致力與台灣、澳洲、印度、日本、南韓等盟國交好。報告更敦促英國推動與台灣關係正常化，特別是在資安與衛生等全球議題。

報告指，英國自2010年起便過於著重與中國之貿易關係，卻忽略了在亞洲正在發生劃時代的變化，而推手並不只有中國。透過聚焦印太，英國可重拾其捍衛多邊共識與維持區域秩序的角色。具體作法可透過尋求加入區域自由貿易夥伴關係與美日印澳四方安全對話，強化其在英屬印度洋領地、迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）之軍事部署，拓展陸海空三軍與特戰部隊在印太的影響力並執行常態化軍事任務。

英國也應藉其金融實力推動印太投資倡議，與中國主導的一帶一路（belt and road）分庭抗禮。中國自2013年起，便透過一帶一路的投資建設野心，積極染指70國與國際組織。若能在區域建立多邊投資協議，投資國便能不受中國差別待遇所縛，若遇紛爭時也能依據國際法進入仲裁。