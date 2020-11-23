衣索比亞對叛軍下72小時通牒 聯合國籲保護平民

衣索比亞泰格瑞省難民（圖／美聯社） 衣索比亞泰格瑞省難民（圖／美聯社）

衣索比亞總理阿比昨天給予泰格瑞省叛軍72小時投降，否則將對泰格瑞省首府馬凱勒（Mekelle）發起軍事攻勢。聯合國（UN）今天敦促衣索比亞應確保平民受到保護。

衣索比亞聯邦部隊與泰格瑞省（Tigray）地區軍隊11月4日爆發戰鬥，至今已有數百人甚至數千人死亡，超過3萬難民逃進鄰國蘇丹。

聯合國衣索比亞人道事務協調員索茲（Catherine Sozi）告訴路透社，她希望獲保證援助工作者安全無虞，以及「保護逾52萬5000名住在馬凱勒的平民（非戰鬥人員者）」。

索茲也要求保護如衛生設施、學校與水源系統等所有民用基礎建設。

政府緊急任務小組在推特（Twitter）發布聲明表示：「到目前為止，軍方在泰格瑞省執法期間，極度在意保護平民免受傷害。」

叛軍也曾把火箭射入鄰近的阿姆哈瑞省（Amhara）和鄰國厄利垂亞。

阿比（Abiy Ahmed）昨天給予泰格瑞省區域部隊72小時投降，之後軍隊將對馬凱勒展開攻勢。阿比在推特（Twitter）寫道：「我們呼籲你們在72小時內和平投降，承認你們已無退路。」

根據法新社，阿比4日對泰格瑞省執政黨泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front, TPLF）發起軍事行動，指控他們攻擊區內兩座聯邦軍營，還違抗並試圖顛覆中央政府。

泰格瑞人民解放陣線1991年帶頭推翻衣索比亞德爾格（Derg）軍事政權領袖哈勒瑪利恩（Mengistu Hailemariam），並曾主導衣索比亞政壇，直至阿比2018年成為總理為止。

但泰格瑞人民解放陣線仍繼續統治泰格瑞省。衣索比亞聯邦體制把全國分為10省，依族裔和語言劃分，泰格瑞省是其中之一。

泰格瑞人民解放陣線領袖抱怨被阿比邊緣化，還淪為國家困境的代罪羔羊。今年衣索比亞因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延後全國大選，但泰格瑞人民解放陣線與中央政府爭執嚴重，導致該黨今年自行辦理選舉。