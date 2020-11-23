花蓮縣政府109年愛部落i-Tribe無線寬頻計畫開通典禮

花蓮縣政府與中華電信合作推動花蓮縣內原住民部落無線網路普及率 與使用率，辦理愛部落i-Tribe無線寬頻計畫， 自107年起至109年已建置87個部落、469個熱點， 使用人次更逾1,065萬人次， 原民手工藝及農產品可透過網路行銷國際， 使全世界都能看見花蓮的美好。

原住民族委員會代表、 行政院農業委員會農糧署東區分署徐煇妃分署長、 花蓮縣徐榛蔚縣長、原住民行政處陳建村處長、 財團法人資訊工業策進會陳護木總監、 中華電信公司康崇原副總經理與貴賓，在「 2020太平洋falifali音樂節」活動中， 共同啟動愛部落i-Tribe， 也分享近年三年推動部落免費戶外無線網路（Wi-Fi） 服務計畫的成果。

花蓮縣政府為縮短城鄉數位落差， 促進原鄉無線網路普及率與使用率，提供部落免費無線網路（Wi- Fi）服務，只要用手機、平板電腦等具有連線上網功能的設備， 採免認證方式登入愛部落（i-Tribe）之後， 便可立即享受上網功能。網路應用涵蓋原鄉醫療巡診、數位學習、 觀光旅遊及電子商務等各種線上服務； 部落長輩可透過手機與都市就學就業的小孩視訊， 讓家人關懷零距離，也提供部落青年利用i- Tribe行銷部落農特產品與部落觀光行程， 同時也開啟外漂年輕人返鄉就業的契機。

為凸顯i-Tribe零時差、無距離特性， 開通典禮現場同步與「光復鄉大興村烏卡蓋部落、 秀林鄉銅門村銅門部落」2個部落進行連線， 其中烏卡蓋部落更現場演唱傳統古調，令主會場為之驚艷， 並讓現場的貴賓們一同體驗i-Tribe無線寬頻建置成果。

愛部落（i-Tribe）服務對偏鄉的生活便利性、巡迴醫療、 教育文化、觀光及產業推動等都有大幅度改善。 將持續在部落舉辦應用推廣座談會、操作教學、上網指導、 人才培訓等各種相關活動， 讓部落族人充分了解使用方法與應用效益。