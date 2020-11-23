新北母語日觀摩暨本土語言頒獎 表揚67校39位績優人員

新北市教育局今(23)日在汐止區崇德國小舉辦「 109年度臺灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮」，表揚本土 語言績優學校、績優教學人員、績優教學支援工作人員、 本土語認證績優學校等獎項及本土文化影音創意說唱讚獲獎師生， 共計67校及39名績優人員獲獎，教育局張明文局長到場頒獎。今 年頒獎典禮特別將本土語和魔術做結合， 由崇德國小學生與教育局長張明文一起施展小魔術，帶出閩南、 客家、原住民族的精神和母語意境，讓母語也可以很生活很有趣！

其中本土文化影音創意說唱讚為第2年舉辦，鼓勵孩子透過說唱、 戲劇等多元方式表現母語學習成果。今年因逢新冠肺炎肆虐， 特別以「感謝」為題，由師生共同創作， 以母語感謝防疫路上每一位曾經提供幫助的人。各校參加踴躍， 共32校36組參賽，總按讚人數近2萬人， 最終選拔出28組優秀作品。中和國小是本次大贏家， 囊括客家語低、中、高年級組特優。中和國小嚴珞爾同學說：「 雖然客家語說得破破的，但很高興能用自己的母語說出防疫故事」， 江曜安同學則表示，透過這次說唱讚活動，讓自己得以在畢業前夕， 透過客語和影片留下最美的回憶！

而本土語績優教學人員的故事也很動人。 今年榮獲閩南語績優教學支援工作人員的李芳宴老師， 在明志國中任教二十餘年，於93年協助學校指導鄉土歌謠， 因感閩南語日漸凋零，在課堂上開始將閩南語結合音樂教學， 帶領學生發掘歌謠的美，透過閩語沉浸式教學， 讓本土語在這塊土地扎根茁壯。榮獲閩南語教學優良人員的林春美老 師，在山佳國小從事閩南語教學近二十年， 指導學生參加閩南語演講、朗讀比賽屢獲佳績，並成立「 山仔跤放送頭」發展對口相聲，設計「鬥陣學台語」、「 每週一俗諺有獎徵答」，協助地方有線電視台「尬台語」 的節目講解，教學上設計小劇場表演，讓學生充滿學習興趣； 蘆洲國小阿美族嚴美鳳老師， 同時獲得本土語訪視績優及績優教學人員殊榮， 不只指導學生參加語文競賽， 亦與其他老師共同編撰原住民族語補充教材（族語默示初階教材）， 深耕原住民族語教學，不遺餘力。

張明文局長表示， 每年的頒獎典禮都是對推動本土語教育有功的學校及師生致上本市最 誠摯的謝意，更希望透過今天的觀摩分享活動， 開拓各校推動母語課程的視野，讓學生對本土文化有更深層的認識。 新北市以說唱、趣味、生活化等策略推動本土語教育， 期待孩子能結合生活情境，用各種趣味的方式或活動學習母語， 同時也邀請家長也能在家中和孩子一起說唱母語、玩母語， 共同為本土語言及文化傳承努力。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供