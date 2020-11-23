台灣證交所：上週外資在集中市場買超499.26億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/11/16~2020/11/20）外資在集中市場總買進金額為3,483.26億元，總賣出金額為2,984.00億元，買超為499.26億元，另統計自2020年年初至11月20日止，外資總買進金額為10兆8,978.02億元，總賣出金額為11兆4,559.11億元，累計賣超為5,581.09億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為18兆6,557.15億元新台幣，占全體上市股票市值的44.71%，較11月13日的17兆8,297.78億元新台幣，增加8,259.37億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進208,081千股，賣出129,574千股，買超78,507千股。

第二名：旺宏：買進142,432千股，賣出73,998千股，買超68,434千股。

第三名：元大金：買進93,139千股，賣出40,908千股，買超52,231千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進175,815千股，賣出309,457千股，賣超133,642千股。

第二名：玉山金：買進61,921千股，賣出95,535千股，賣超33,614千股。

第三名：中石化：買進12,029千股，賣出40,324千股，賣超28,295千股。