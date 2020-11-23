全市80家共收托4,282名 佔全國半數 侯友宜：持續建置乎年輕人友善托育環境

新北市於23日一口氣增設5家公共托育中心， 包含新店央北中山、新店央北二路、新莊頭前、 汐止樟樹及汐止金龍等5家。 自侯友宜市長上任後已陸續新設20家公共托育中心， 12月中旬將再成立6家，侯友宜表示，雖然面臨場地越來越難找， 但為了給年輕人一個友善的托育環境，以鼓勵生育， 市府團隊仍會克服萬難，持續增設。

5家公托中心聯合啟用選在新店央北社宅舉行，其中央北中山、 央北二路2家係由城鄉局社會住宅所提供， 另3家則利用學校餘裕空間重新規畫運用，分別收托30- 60名0-2歲嬰幼兒，共可提供215名。

受委辦央北中山、 央北二路2家公托的耕莘健康管理專科學校校長林淑玟表示， 感謝市府給學校實踐教學理念的機會， 該校有嬰幼兒保育科和長照相關科，一定會秉持老幼共融、 友善公托、健康照護的理念，來辦好2家托育。 社團法人台灣幼兒早期教育協會承辦新莊頭前公托中心，該會 執行長劉百純表示，頭前公托緊鄰頭前國中校園庭院， 中心以大片透明裝置規劃，不僅庭院花草樹木盡收眼底， 視野開闊優美，還有寬廣的戶外空間供孩子們活動。

承辦新北市第一家汐止忠厚公托中心的社團法人新北市嬰幼兒托育協 會，這回再承接汐止樟樹公托中心，理事長包崇明表示， 樟樹國小為原住民重點特色學校， 因此公托空間設計也特別融合原住民族文化特色。他並說， 新北公托經過10年的嚴格淬鍊，品質可掛保證，「我新北、 我驕傲！」

社團法人中華青山春社會福利協進會承辦汐止金龍公托中心， 理事長李錦雲表示，每個從事托育工作者都要不忘愛小孩的初衷， 全心全力照顧好嬰幼兒。

侯友宜在致詞前特別感謝社會局兒童托育科長林秀穗和所有工作夥伴 的辛勞，以及在場城鄉局長黃國峰的提供場地，他強調， 新北市公托推行至今，面臨適宜的場地越來越難尋覓， 可以用的空間幾乎都已納入考量，下個月會再開6家， 農曆年前完成90家的目標。

侯友宜表示，新北市截至目前80家公共托育中心共可收托4, 282名，全國公辦民營家數總計259處，共可收托8, 646名幼兒，其中新北市就佔了將近一半。 若再加上公共托育合作聯盟的158家私托可收托6,052名， 以及4,128名居家托育人員的收托量，全市共可提供1萬7, 351名嬰幼兒公共托育服務，使新北市的家外托育率高達35％， 遠遠超過全國的平均值。

社會局長張錦麗表示， 5家公托中心即日起同步開放網路及現場報名， 網路報名至11月27日下午5時止， 現場報名至12月1日下午5時止， 並於12月4日上午10時辦理公開抽籤，同日下午2時公告。 歡迎家長上社會局網站、新北育兒資訊網或「友善公托、幸福新北」 Facebook查詢。

新北市議員黃林玲玲、陳儀君、陳永福、金中玉、劉哲彰、 立委羅明才、新店區長朱思戎、汐止區長陳健民、 新莊區副區長蘇貞夙，以及新店區當地多位里長等， 均出席啟用儀式，併入內參觀。