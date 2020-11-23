台北大直英迪格酒店的聖誕跨年　等你一起來！七道式年末饗宴套餐飽嚐法式料理精髓　用餐酒水全面五折

還在想著聖誕跨年要去哪裡嗎？即將滿週歲的台北大直英迪格酒店，邀請還沒拿定主意的朋友一起共度年末最重要的兩件大事，期待來年更好。除了館內四樓全日餐廳T. R Bar & Kitchen在12月24、25與31日晚餐時段供應年末饗宴套餐（每人3,280+10%）外，12月31日晚間，館內四樓空中露台也將舉辦「閃亮2021！」跨年派對，以酒水無限暢飲加上樂團現場表演，用輕鬆慵懶的微醺心情，伴隨迷人的城市天際線迎接新年！「閃亮2021！」跨年派對入場券原價1,980，12月5日前訂購僅需優惠價1,600，購票請至：https://reurl.cc/Mdm1Mk

僅於12月24、25與31日晚餐時段，在台北大直英迪格酒店四樓全日餐廳T. R Bar & Kitchen供應的年末饗宴，由廚藝顧問，前台北L’ATELIER de Joël Robuchon副主廚菲德烈克（Frederic Jullien）操刀設計，盡顯法式料理特色；再加上菲德烈克自己的一點小巧思，讓這場餐桌上的美味慶典更添奢華質感。

首先是使用龍蝦高湯凍淋上酸奶白花椰菜泥，搭配滋味濃郁的北海道海膽，與巴西里醬汁和金箔點綴，是一道氣場華貴滋味雍容的料理。欸，接下來可別以為是不小心上錯菜啊！這道以新鮮白蘑菇、蕈菇及風乾香菇加入牛奶慢火熬製的湯品，裡面有廚藝團隊精緻的手工義大利起司餃，頂端加上香氣獨特的松露奶泡，搭配有蘑菇松露夾餡的法蘭酥，不僅暖身暖心，更帶有未泯童心。

說起法國菜，很多人一定會聯想到鴨肝或是鵪鶉。這道熱菜將國產鵪鶉胸夾在肥美加拿大鴨肝中，配合一旁的鵪鶉腿松露高麗菜捲、鬆軟栗子與綿密馬鈴薯泥，再淋上由鵪鶉骨熬製的醬料，以細膩做工與絕讚口感，讓人直呼過癮。隨後這道一上桌就讓人目不轉睛的菜色，則以肉質Q彈的加拿大活龍蝦為主角，搭配內部塞有波菜的筆管麵、茴香雞高湯牛奶慕斯與龍蝦醬汁，呈現法式料理形色味兼具的料理美學。

可說是T. R Bar & Kitchen招牌必吃的「和牛威靈頓」，將柔嫩多汁的菲力與特製蘑菇雞肉慕斯，包覆在65層法式黃金手工酥皮中悉心烤製；切開金黃酥脆的表層，讓閃耀粉紅玫瑰色澤的澳洲 M5和牛伴隨濃郁香氣佔據視覺與嗅覺焦點，教人迫不及待想大快朵頤！

對於永遠都有另一個胃空間容納的甜點，在這個特別的日子，以香甜法式焦糖蛋糕搭配清爽酸甜的柚子冰淇淋，在口中散發相輔相成的平衡滋味；外頭裹上微炙燒法式蛋白霜與巧克力跳跳糖，再加上些微金箔點綴，不僅呼應年末熱鬧時節，更在口中迸發有如煙火般的絢麗。

年末饗宴供餐時段除可無限暢飲聖沛黎洛天然氣泡礦泉水或普娜天然礦泉水之外，賓客於餐期間點用飲品全系列（含酒精性飲料）皆可享有五折優惠，吃喝更盡興。

另外，台北大直英迪格酒店也將於12月31日晚間10時起至1月1日午夜0時15分，於酒店四樓空中露台舉辦「閃亮2021！」跨年派對，不僅提供頂級義大利氣泡酒、精選紅白酒、多款主題調酒、柏克金生啤酒與軟性飲料全面無限暢飲之外，亦有歌聲渾厚曲風多元樂團現場演出，在酒酣耳熱的歡愉氣氛下共同迎接2021到來。「閃亮2021！」跨年派對原價1,980元，12月5日（六）前購買可享優惠價1,600。購票請至：https://reurl.cc/Mdm1Mk

【同場加映】「閃亮2021！」住房專案

透過IHG官網或致電02 3518 7724／7727選擇「閃亮2021！」（Shiny 2021!）住房專案，內容包括12月31日「閃亮2021！」跨年派對入場券2張、雙人入住台北大直英迪格酒店高級客房一晚、2021年元旦豐盛早餐2客與額外IHG會員2000點積分，有吃有喝有住又有額外獎勵積分，數量有限，不要錯過！（入住日僅可選擇2020年12月31日，須於2021年1月1日退房）

了解更多資訊歡迎撥打專線：02-3518-7778由專人服務，或上台北大直英迪格酒店臉書專頁隨時掌握最新餐飲住宿優惠訊息。