礁溪寒沐酒店 「金春絳福」除夕圍爐及春節年菜外賣

金牛賀春除舊歲，團聚圍爐享年味！礁溪寒沐酒店2020年12月1日起至2021年2月11日推出春節年菜外賣，凡於2021年1月28日前預訂享早鳥全品項9折優惠，主廚獻上五道招牌佳餚每款1,080元起，包含川薈招牌特色的「相思木燻脆燒鵝」、中西合璧「明爐翠饌牛肋骨」、濃郁爽口「芝香果蜜豚肋骨」、湘菜經典「四川剁椒鮮魚頭」、醇香溫潤的「花膠鮑魚天麻雞」，輕鬆外帶澎湃年菜為節慶加分， 2021年2月11日除夕當晚，今年初甫開幕就大受好評的川薈中餐廳，祭出川味鍋物宴3,699+10%元 (兩人起訂)，盡享海陸雙拼的豪華食感，為親愛的家人準備滿桌暖心豐盛的年夜飯，享受被幸福環繞的圍爐饗宴，宴會廳賀歲中式桌席18,800+10%元/桌起，精選創意中式饗宴以及席間表演、摸彩活動，增添新春的熱鬧氣息。詳情及訂位請洽礁溪寒沐酒店宴會暨會議業務部T+ 886 3 905 8085或至www.muhotels.com。

礁溪寒沐酒店行政副主廚郭偉鈞憑藉多年料理經驗，結合宜蘭在地食材，巧妙融合中西特色技巧，在家就能享用頂級主廚料理。首推份量十足、川薈必點「相思木燻脆燒鵝」1,980元，特選宜蘭肉質清甜、油脂豐富的白羅曼鵝，採用粵式手法將十多種中藥材塗抹入味，再以相思木慢火薰陶，外皮酥脆，內裡柔軟多汁，全鵝上桌、霸氣上菜，無論是春節請客或是款待家人裡子面子都到位，年年有餘、火辣開胃的「四川剁椒鮮魚頭」1,080元，川菜經典，又名「鴻運當頭」，嚴選大頭鰱魚頭，採三星蔥、米酒醃製入味，鋪上主廚秘製燈籠泡椒、小米椒，大火快蒸將魚鮮鎖住，鹹辣入味，如魚得水好運到。

牛年大吉的「明爐翠饌牛肋骨」1,680元，僅取全牛最精華之第六至第八節肋骨之間的台塑牛肉，採用西式燉烤方式，加入番茄、鳳梨、蘋果等蔬果放進烤箱一同煨煮，完美呈現牛肉的香嫩清香、油亮滑口，「芝香果蜜豚肋骨」1,299元以新鮮鳳梨醃製成條肋排，透過天然果酸軟化肉質，輕輕一拽就骨肉分離，佐搭主廚特調烤肉醬，鹹甜醬汁在口中蔓延，入口即化，搭配綜合生菜沙拉一同入口，清爽解膩，停不下手。壓軸進補暖心又暖胃的「花膠鮑魚天麻雞」1,899元，嚴選2.2公斤土雞、金華火腿歷時燉煮，交織干貝、花膠、曼波魚肉等珍饈食材提升鮮味，濃郁的膠質讓湯頭純香溫潤，入口回甘，富貴美好百花開。

來點新年味，火熱一整年，今年一月新開幕就造成熱烈討論風潮的川薈中餐廳，主打將蘭陽風味食材與經典名菜巧妙揉合，演繹新創川菜風味，首次推出川味除夕圍爐鍋物宴，嚴選豪華海陸雙拼3,699+10%元(兩人起訂)，包括波士頓龍蝦、帝王蟹腳、安格斯牛、澳洲白玉貝、海放龍膽石斑魚等頂級食材，佐以宜蘭小農綜合時蔬，品嘗在地直送的新鮮美味，搭配「重慶辣妹子麻辣湯」、「綠藤比花椒青麻白湯」、「蟲草帝王花清雞湯」、「石斛紅棗齋素高湯」任選兩款特調湯頭一同涮煮，溫馨相聚時刻，一品勁辣過癮的麻爽滋味！

挑高六米的磅礡氣勢，貼心的宴會服務團隊，五星精緻美饌，礁溪寒沐酒店宴會廳，是一年一度寵愛家人的的最佳首選。除夕賀歲圍爐中式桌席18,800+10%元/桌起，包括精緻迎賓佳餚、宜蘭縣政府第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食」推薦的「松露青匙老菜飯」、福壽雙全「古味干貝跳牆盅」、滋補養身「紅棗蟲草燉土雞」等豐盛料理，以及席間特選進口紅酒，果汁無限暢飲，歡樂摸彩及精采絕倫的表演活動，在明亮寬敞的宴席空間、典雅精緻的桌面佈置，體貼長輩親友敬孝道，一起把握機會品嚐五星主廚料理晚宴。