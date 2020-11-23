特例！新冠重症台商自費包機從迦納回台灣 遭質疑有特權？指揮中心將研議配套機制

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增1例境外移入武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確定病例，為本國籍50多歲男性（案619），是在迦納確診且重症自費搭醫療專機緊急返台，似乎違背指揮中心5月公布的確診者返台禁令，據了解該名台商家人與國內政院高層關係良好。

指揮中心表示，案619今年2月至迦納經商，10月下旬曾接觸確診個案，因有返台探親需求，11月4日於當地進行採檢，11月5日檢出陽性確診。

個案原於自宅隔離，但後續出現呼吸短促、胸悶、發燒等情形，11月11日送至當地醫院治療，因病情加重，期間完成國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫申請作業。

指揮中心表示，個案於11月20日搭乘國際緊急醫療專機抵台，入境後即後送就醫，經採檢通報於今日確診；目前住院隔離治療中。由於個案搭機至返國後送就醫期間之接觸對象均為醫護人員，且均有適當防護裝備，因此無須匡列為接觸者。

指揮中心5月曾公布，在海外染疫者若要返台有條件限制，必須至少符合下列條件其中一項，包含「發病日至登機日已超過2個月，且症狀已緩解」或「距發病日已達10天，且取得2次新冠病毒陰性證明」，才得搭機返國。

莊人祥坦承，今天回國的確診台商是在當地就染疫，並不符合確診者返國規定，此例是特別狀況。

聯合報報導，這名台商在國內的家屬與國內政院高層關係良好，向外交部、行政院求助後，由政院要求指揮中心必須設法安排他回來。據悉，指揮中心也對此傷透腦筋，，最近提到秋冬專案將允許海外確診國人申請專案返台，很可能也與此例已開有關。

面對外界關切指揮中心是否遭到施壓，莊人祥說，沒有所謂壓力，都符合我國規定。

至於12月1日秋冬專案上路後，若有確診者要回台，是否也有專機協助，中央社引述莊人祥說法，有經濟能力、有保險者可專機，也會針對沒有保險或沒有財力者，研議相關配套措施。