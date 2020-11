談台灣對抗假訊息經驗　蔡英文：民主是最好防禦

(台灣英文新聞/政治組 台北報導)總統蔡英文今(23)日以民主進步黨主席身分受邀在「亞洲自由民主聯盟」第13屆大會開幕發表談話時表示,民主制度是對抗假訊息最好的防禦手段,而台灣的經驗對全球民主社會面對威權勢力更是最佳示範。

蔡英文今早以黨主席身分在亞洲自由民主聯盟(Council of Asian Liberals and Democrats, CALD)大會上以「守護選舉之安全與完整性:避免威權主義與假訊息之干擾(Protecting the Safety and Integrity of Elections and Political Processes from Creeping Authoritarianism and Disinformation)」為題進行專題演講;演講為預錄影片。

蔡英文表示,近年來,威權力量透過網路的可及性擬定更加精密的戰略,並利用民主制度的開放性來達成特定目的和利益,假訊息儼然已成為這些威權勢力的基本手段,這對世界各地的民主國家構成了重大威脅,而台灣更是站在此種攻擊的最前線。

蔡英文指出,資訊操縱一直以來是獨裁國家用來破壞民主國家的工具,這種令人不安的趨勢更在近年成為對台灣的常態威脅,不僅影響政治、分化社會、更導致在人際和家庭關係中出現分裂,「資訊操縱者用盡一切方式試圖利用民主之開放來影響我們選舉的結果,並且試圖利用我們的言論自由,將專制取代我們的民主制度。」

蔡英文提及,在新冠狀病毒疫情之下,所有類型的假訊息攻擊都明顯地增加,包括試圖在台灣民眾心中創造疑慮,並詆毀政府打擊之努力,「面對駭人的假訊息之挑戰,台灣和台灣人不但沒有受挫,我們更是堅持不懈」,透過公部門與民間社會的通力合作,減輕假訊息的威脅。

根據蔡英文,在法律層面上,台灣立法院針對敵對境外勢力的假訊息在2019年通過了幾件法案;數位政務委員唐鳳的領導下,政府機構透過發佈簡單有趣的圖卡,以捕捉公民的注意力,接著再向他們澄清假訊息並說明事實。

蔡英文接著指出,更重要的是,台灣充滿活力的民間社會和科技界在此次打擊假訊息貢獻重大,同時並確保我們的自由言論和民主價值受到維護,在政府和民間社會組織的聯合努力之下,大多數的台灣人現在都能夠了解假訊息對民主嚴重的負面影響,並明白此問題應由政府有效地來處理。

蔡英文指出,對抗假訊息,擁有正確訊息的公民和強而有力、信心滿滿的民主制度就是最好的防禦手段;她也認為,台灣經驗是民主價值在面對威權勢力重要之戰的最佳示範。

蔡英文表示,台灣就是一個例子,展現出一個民主國家如何在不損害民主程序、制度和價值之前提下,制訂出打擊假訊息策略和方式,台灣非常樂意向所有區域內的友國和CALD成員分享經驗,「唯有透過所有人的齊心協力,我們才能有效地在區域內對抗假訊息。」

民進黨發言人謝佩芬表示,CALD由亞洲各支持自由民主的政黨組成,現任駐美代表蕭美琴曾於2018年以國會議員的身分代表民進黨擔任CALD主席,今年7月剛卸任,「此次蔡英文受邀於第13屆大會開幕致詞,就全球關注的假訊息進行演說,代表台灣對抗假訊息的經驗受國際肯定。」