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【執法有成】台灣關務署：銷毀第三批偽標MIT口罩、10月至今查獲偽造量大降九成

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2020/11/23 15:09
（圖/ 關務署）

（圖/ 關務署）

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）關務署表示，今年以來共查獲182萬多篇偽標MIT口罩，近期邊境查獲情況已明顯減少，10月1日迄今共查獲約6萬餘片，查獲的進口人及數量均呈現大幅下降趨勢。海關18日辦理第三次偽標口罩銷毀作業，合計今年以來共銷毀134萬6,775片。

關務署表示，各地海關自本年1月1日至11月18日共查獲182萬795片偽標MIT口罩，扣除移檢調單位處理等28萬9,000片，實際查扣於海關數量為153萬1,795片。

其中，122萬8,040片已於前二批辦理銷毀，加上本次銷毀數量，合計已銷毀134萬6,775片，近查扣數量九成，而其餘查扣口罩，待完成行政程序後，亦將持續辦理銷毀。

【執法有成】台灣關務署：銷毀第三批偽標MIT口罩、10月至今查獲偽造量大降九成

海關完成第三波偽標MIT口罩銷毀（圖/ 關務署提供）

關務署進一步表示，近期邊境查獲偽標MIT口罩情形已明顯減少，本年10月1日迄今共查獲約6萬餘片，且屬少數個人進口的零星個案，相較於9月查獲93萬325片，查獲的進口人及數量均呈現大幅下降趨勢，顯示在海關加強查緝及各機關積極合作下，已產生嚇阻作用。

隨著國內疫情趨緩，口罩供應充足，民眾對於口罩需求不若先前急迫，配合政府嚴格查驗及制定相關管理措施，偽標MIT口罩情形已逐漸減少，惟海關仍將於邊境持續加強查緝不法，以安定民心。

海關呼籲，民眾選購口罩時，應留意口罩來源及相關標示，並經由合法管道購買，才能保障自身權益，維護身體健康。
口罩
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