台北市火鍋衛生稽查 19家初檢不合格 老先覺、阿官火鍋、這一鍋上榜

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）隨著冬季的來臨，正適合三五好友相約吃鍋。台北市政府衛生局9、10月針對轄內火鍋店業者進行專案衛生稽查，共稽查29家，19家初檢不合格，經業者限期改善後，複查都符合規定。

北市衛生局表示，本次專案的食品衛生稽查重點為「食品業者登錄字號」、「從業人員衛生」、「食材處理」、「作業場所設施衛生」、「設備與器具衛生」等，初查結果19家有部分衛生缺失，經統計前3項為「食材處理及製程衛生」、「從業人員未依規定辦理體檢」及「設備器具不潔」，經限期改善，複查結果皆合格。

北市衛生局也公布初檢不合格名單，包括：聚鍋台北南京東分店、築間幸福鍋物南京一店、肉多多火鍋台北中山北店、太將鍋日式涮涮鍋、極鮮流、老東家重慶麻辣鍋內湖店、三色堇精緻鍋物、老先覺功夫窯燒鍋北投中央北店、阿官火鍋專家信義A8館、溫野菜日本涮涮鍋專門店誠品信義店、這一鍋台北信義分公司等19間。

另外，衛生局也前往火鍋店、餐飲店、市場、賣場、超市等執行火鍋料專案抽驗計畫，共計抽驗45件，2件鴨血不符合規定，驗出含雞成分，非百分之百鴨血，包含：湖光市場的攤商劉O業和士林區的鍋鍋有意思。

衛生局說明，2件涉標示不實，違反食品安全衛生管理法第28條，同法第45條規定，可處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。2件產品經追查產品來源為新北市業者，已移請新北市衛生局辦理。

圖／台北市衛生局提供。